La mañana de este jueves 15 de octubre falleció un hombre de 65 años que permanecía internado en el Hospital Regional del Cusco tras sufrir quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo durante un incendio forestal registrado en la provincia de Acomayo.

Con este deceso, la cifra de fallecidos por incendios forestales en Cusco se eleva a siete durante 2026, según la nueva información del establecimiento de salud. Hasta el miércoles 14, las autoridades y los reportes periodísticos contabilizaban seis víctimas mortales.

El paciente permanecía en el área de Trauma Shock del Servicio de Emergencia, donde recibía atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones. Su condición médica impidió que fuera trasladado a Lima para continuar su tratamiento.

Paciente de Acomayo falleció con quemaduras en el 90% del cuerpo

El hombre había resultado gravemente herido durante un incendio forestal ocurrido en la zona de Acopia, provincia de Acomayo.

Tras ser evacuado al Hospital Regional del Cusco, los especialistas determinaron que presentaba quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 90% de la superficie corporal, con afectación de zonas críticas.

Debido a su estado, permaneció bajo vigilancia permanente y recibió tratamientos de soporte vital.

El director ejecutivo del Hospital Regional del Cusco, Justo Germán Vizcarra Loayza, explicó que la gravedad de las lesiones y la inestabilidad del paciente impidieron su evacuación aérea.

“Su condición crítica e inestabilidad hemodinámica impidieron su traslado aéreo a la ciudad de Lima, habiéndose agotado todas atenciones médicas posibles”, manifestó el funcionario.

Hospital Regional del Cusco desplegó equipo multidisciplinario

Según la información del hospital, durante la permanencia del paciente se desarrollaron distintas intervenciones médicas para intentar estabilizarlo.

En su atención participaron especialistas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Cirugía Plástica y Quemados, Emergencia, Medicina Interna y otras áreas del establecimiento.

Los profesionales realizaron procedimientos de soporte vital y maniobras de estabilización ante el deterioro de su estado de salud.

Sin embargo, la extensión y profundidad de las quemaduras ocasionaron daños orgánicos graves que no pudieron revertirse.

El establecimiento había informado previamente que el pronóstico del paciente era desfavorable y que cualquier traslado representaba un riesgo elevado para su vida.

Declaraciones del Dr. Ronald Astete Candia, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Regional del Cusco.





Incendios forestales en Cusco dejan siete víctimas mortales

El fallecimiento del paciente de Acomayo eleva a tres el número de personas que perdieron la vida en el Hospital Regional del Cusco como consecuencia de quemaduras ocasionadas por incendios forestales.

Las otras cuatro víctimas fallecieron en distintos establecimientos de atención o en los lugares donde ocurrieron los siniestros, según el nuevo balance proporcionado.

Entre los casos registrados anteriormente figuran las muertes de dos hermanos afectados por un incendio en Pomacanchi, provincia de Acomayo, así como de pobladores de otras provincias cusqueñas.

El 13 de octubre también se informó sobre la muerte de un adulto mayor de 75 años en el sector Puente Ccoyo, distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas. Con ese caso, el balance regional había llegado a seis fallecidos.

Incendios forestales han afectado alrededor de 11.700 hectáreas

Además de las víctimas mortales y los heridos, los incendios forestales han ocasionado pérdidas de vegetación, terrenos y áreas de cultivo en la región.

De acuerdo con el balance más reciente proporcionado, aproximadamente 11.700 hectáreas han sido afectadas por el fuego durante la temporada de incendios forestales de 2026.

El miércoles 14 de octubre, Diario Correo había reportado 340 incendios forestales y unas 11.350 hectáreas consumidas por las llamas, cifras que reflejaban el avance de las emergencias hasta ese momento.

Los reportes más recientes recibidos contienen cifras de 340 y 350 incendios acumulados, por lo que el total exacto de siniestros requiere una actualización de las autoridades regionales.

Autoridades exhortan a no intentar apagar incendios sin equipos especializados

Ante los incendios forestales registrados en la región, las autoridades han exhortado a la población a evitar las quemas de pastizales y residuos agrícolas.

También han recomendado no ingresar a zonas de fuego ni intentar combatir incendios de gran magnitud sin los equipos de protección y la capacitación correspondientes.

El sector Salud ha advertido que estas acciones pueden poner en riesgo la vida de las personas, especialmente cuando el fuego se propaga rápidamente o existen condiciones que dificultan la evacuación.

Los pobladores deben comunicar la presencia de incendios a las autoridades de emergencia y seguir las indicaciones del personal especializado.