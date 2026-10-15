El alcalde del distrito de Suyckutambo (Cusco), Marco Ccallo, solicitó al Gobierno central apoyo urgente para atender los daños ocasionados por los incendios forestales en la provincia de Espinar.

En declaraciones a Canal N, informó que la emergencia ha dejado alrededor de 3 mil familias afectadas, más de 15 mil hectáreas dañadas en la provincia, pérdidas de ganado y viviendas destruidas.

La autoridad advirtió que los incendios también han afectado el área de conservación regional Tres Cañones de Suyckutambo, perjudicando el paisaje natural y a las comunidades campesinas .

Asimismo, cuestionó la reciente visita de la presidenta Keiko Fujimori a Cusco, al señalar que no llegó a las zonas más afectadas por la emergencia, donde la población necesita asistencia inmediata.

Marco Ccallo indicó que presentó un documento en Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con la mandataria y gestionar viviendas rurales, acciones de reforestación a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), módulos de saneamiento y la reposición del servicio eléctrico.

También expresó su preocupación por las limitaciones presupuestales que, según señaló, alegan algunos ministerios para atender las necesidades de las localidades afectadas.

Finalmente, el alcalde pidió a la Municipalidad Provincial de Espinar reformular sus planes de gasto para priorizar la emergencia e instó a las empresas mineras que operan en el corredor vial a colaborar con camiones cisterna y apoyo logístico. La autoridad remarcó que los recursos de su municipio son limitados y que se requiere una respuesta coordinada para atender a las familias damnificadas.

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