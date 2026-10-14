La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizó este miércoles 14 de octubre los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 para la Alcaldía de Lima Metropolitana. Con el 94.095% de actas contabilizadas, Renovación Popular mantiene el primer lugar, seguido de Avanza País, en una disputa que todavía no cuenta con resultados definitivos.

De acuerdo con el reporte oficial actualizado a las 15:52 horas, Renovación Popular alcanza el 27.773% de los votos válidos, equivalente a 1′468,823 sufragios. En segundo lugar se ubica Avanza País, agrupación del candidato Francis Allison, con el 26.806% y 1′417,687 votos.

La diferencia entre ambas organizaciones políticas es de 51,136 votos, según el último reporte del organismo electoral.

¿Cómo va la elección para la Alcaldía de Lima?

El último reporte de la ONPE muestra que Renovación Popular conserva una ventaja sobre Avanza País, mientras continúa el procedimiento de resolución de las actas observadas.

Resultados de principales partidos políticos:

Renovación Popular Perú: 27.773 %

Avanza País – Partido de Integración Social: 26.806 %

Partido Democrático Somos Perú: 15.180 %.

Podemos Perú: 7.963 %.

Alianza para el Progreso: 4.304 %.

Ahora Nación: 3.557 %.

Fuerza Popular: 2.612 %.

El tercer lugar corresponde a Somos Perú, organización que postuló a Carlos Bruce, mientras que Podemos Perú, vinculado a la candidatura de Daniel Urresti, ocupa la cuarta posición.

Renovación Popular mantiene ventaja

La agrupación Renovación Popular continúa encabezando el cómputo electoral en Lima Metropolitana, con una ventaja de 51,136 votos.

En este proceso, la lista de Renovación Popular está encabezada por Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor, luego de la renuncia de Luis Rubio a la candidatura para la alcaldía, según informó anteriormente el diario El Peruano. En tanto, Francis Allison, candidato de Avanza País, permanece en segundo lugar. No obstante, todavía existen actas que deben completar su trámite ante las autoridades electorales, por lo que no corresponde anunciar un resultado definitivo.

Para ver los resultados, los interesados pueden acceder al sitio web: https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/

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