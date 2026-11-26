Un total de 54 estudiantes de diferentes instituciones educativas sufrió desmayos durante el desfile escolar realizado en la tarde como parte de las celebraciones por el 485º aniversario de Moquegua.

Los escolares afectados recibieron atención de emergencia por parte de los bomberos y representantes de Defensa Civil. La actividad fue programada a las 17:00 horas justamente para evitar la exposición a las altas temperaturas, pero los menores sucumbieron al cansancio.

Durante el desfile desarrollado en la avenida Simón Bolivar se registraron varios casos de desmayos, entre ellos siete escolares del colegio Rafael Díaz, siete de la institución educativa Luis E. Pinto Sotomayor, seis de Señor de los Milagros y cinco de Santa Fortunata.

Asimismo, cuatro de Belaunde Terry, cuatro de Fernando Stahl, cuatro de Simón Bolívar y cuatro de San Miguel Arcangel; dos de Daniel Becerra Ocampo, dos de Amparo Baluarte, dos Mariano Lino Urquieta, uno de Alexander Fleming, uno de San Antonio, uno de César Vizcarra y uno de José Carlos Mariátegui.