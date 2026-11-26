Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025 en la región de Tacna el 44.2% de las mujeres de 15 a 49 años de edad alguna vez sufrió un tipo de violencia por parte de su pareja, indicó el jefe del programa nacional del programa Warmi Ñan en Tacna, Nelson Maquera Calliri.

“La violencia contra la mujer no es un asunto privado, no es un conflicto familiar, ni un malentendido que se resuelve a puertas cerradas, es una pandemia estructural y el síntoma más grave de una desigualdad que sigue operando en nuestra cultura”, apuntó el funcionario tras participar en la marcha por el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Marcha por el día de la no violencia

La movilización en contra de la violencia hacia la mujer se realizó desde la plaza 28 de Agosto hasta el Centro Cívico de Tacna con la participación de la Municipalidad Provincial de Tacna, Fiscalía, Dirección de Salud, Programa Warmi Ñan, Ceprom, Demuna y otras entidades.

El funcionario explicó que este incremento de casos obedece a que las agraviadas ahora tienen más alcance acerca de sus derechos por lo cual se atreven a formular las denuncias correspondientes.

El 49% de peruanas fue violentada

Subrayó que a nivel nacional el 49% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, prevaleciendo la psicológica que corresponde al 41.6%, la violencia física a un 23.2% y la violencia sexual a un 5.6%.

Manifestó que las víctimas tienen a su disposición los centros de emergencia mujer y familia, los hogares y refugios temporales y la Línea 100, a la cual pueden llamar no solo las agraviadas sino cualquier persona que haya visto un caso de violencia.

Día para reflexionar

Además de la marcha realizada hoy desde la plaza 28 de agosto hacia el Centro Cívicos se efectuaron movilizaciones similares en Gregorio Albarracín y Ciudad Nueva.

En 1993 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instituyó el 25 de noviembre como el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.