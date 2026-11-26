Por; Feliciano Gutíerrez
Cerca de las 20:00 horas de este miércoles, una intensa precipitación pluvial acompañada de truenos y granizo volvió a registrarse en la ciudad de Juliaca y en el distrito de San Miguel, generando inundaciones en diversas vías de ambas jurisdicciones.
Tal como ocurrió la tarde del martes, las calles de estas localidades volvieron a inundarse en cuestión de minutos debido a su topografía plana, lo que favoreció la rápida acumulación de agua y dejó varias arterias intransitables tanto para el tránsito vehicular como para los peatones.
Entre los sectores más afectados por el estancamiento de agua se reportaron los alrededores de la plaza Túpac Amaru, el jirón Piérola, la calle Moquegua, las avenidas Huancané, Circunvalación, Infancia, Triunfo y otras zonas aledañas que también sufrieron aniegos.
El rápido incremento del nivel del agua en estas vías puso nuevamente en evidencia las limitaciones del drenaje pluvial frente a precipitaciones repentinas, complicando el desplazamiento de transportistas y transeúntes, mientras que en algunos sectores el agua ingresó a las viviendas.
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