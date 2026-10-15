Diversas motos eléctricas continúan circulando por diversas ciclovías de la capital, entre ellas de la avenida Arequipa, pese a la prohibición establecida en el Reglamento Nacional de Tránsito.

Esta situación representa un riesgo para ciclistas, peatones y usuarios de scooters, debido a que estos espacios están destinados a la circulación de vehículos de movilidad personal y bicicletas, con condiciones de velocidad y seguridad específicas.

Y es que 2 de agosto de este año, se estableció que los conductores que invadan las ciclovías pueden recibir multas desde S/ 550, tras concluir un periodo de orientación de 45 días en Lima norte, centro y sur. Sin embargo, usuarios y especialistas advirtieron en Canal N sobre la falta de operativos policiales y cuestionan si las autoridades están aplicando efectivamente las sanciones.

El presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Elliot Tarazona, señaló que invadir una ciclovía constituye una infracción G32.

Asimismo, advirtió que las multas pueden superar los S/ 2.500 cuando los conductores no cuentan con la documentación exigida por la normativa.

Los vehículos eléctricos motorizados que superan los 25 km/h deben contar con placa de rodaje, Tarjeta de Identificación Vehicular, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y licencia de conducir de categoría B-IIa, según corresponda a su clasificación.

Ante esta situación, especialistas exhortaron a los usuarios a cumplir las disposiciones vigentes y pidieron reforzar los controles para prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial.

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