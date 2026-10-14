Efectivos policiales de la Comisaría de Machu Picchu, realizaron un exitoso rescate al poner a salvo a un turista extranjero de nacionalidad ucraniana, que se encontraba perdido y atrapado en una zona agreste de difícil acceso en el cerro Putucusi.

Tras recibir la alerta por personal del Ministerio de Cultura, los agentes del orden iniciaron la búsqueda y ascenso a dicho sector, logrando ubicar a unos 100 metros del inicio del ascenso al ciudadano V. Foroshcha (22).

Luego de un trabajo coordinado, los efectivos lograron estabilizar al ciudadano y conducirlo a salvo hasta la línea férrea. Posteriormente, fue trasladado al Centro de Salud de Machu Picchu para la evaluación médica correspondiente.

Las autoridades de Machu Picchu llamaron a los turistas nacionales y extranjeros a no acceder a zonas restringidas o que no cuentan con señalética, conminando a los visitantes a discurrir únicamente por áreas permitidas en su visita a la maravilla mundial peruana.