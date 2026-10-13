En Cusco se confirmó que el fuerte incendio forestal registrado en el cerro Rayampata, provincia de Calca, afectó en dos tramos la canalización prehispánica existente en la parte baja del cerro, infraestructura hidráulica que presentaba muros de contención y retención.

Según el informe técnico, la captación de este canal se ubica en la margen derecha del , cerca de la comunidad campesina de LLanchu y este sistema hidráulico conduce agua hacia parcelas agrícolas de San José de Urco, Rayampata y Accha Baja.

Asimismo, en el mismo sector Rayampata existe el Sitio Arqueológico Qorimachaqwayniyoc, conformado por varias construcciones rectangulares de gran longitud, llamadas kallankas y por abrigos rocosos, las cuales fueron afectadas por el incendio forestal.

“Actualmente el acceso a esa zona es restringido por el incendio forestal, pero, en cuanto el siniestro sea sofocado ingresaremos a la zona para realizar la evaluación arqueológica de los daños causados”, precisó la arqueóloga encargada del cuidado del lugar.

El personal del Equipo de Trabajo de Zonas y Sitios Arqueológicos de Calca, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, estaría brindando apoyo logístico a los bomberos y brigadistas que combaten el incendio, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Calca.

“Esperemos que pronto se sofoque este incendio que está causando grave daño al medio ambiente y al patrimonio cultural de Calca”, precisaron desde Cultura.