Bernardino Quispe (75) es la última víctima mortal de los incendios forestales en Cusco. El anciano pereció en una chacra arrasada por el fuego en la provincia de Chumbivilcas, constituyéndose como el sexto fallecido por esta clase de siniestros en Cusco.

Sin embargo, los incendios forestales en la región han sumado también una fuerte cantidad de eheridos, entre ellos el más grave es un varón de 65 años, que resultó con quemaduras en el 90% de su cuerpo tras un incendio en la provincia de Acomayo.

El paciente ingresó al Servicio de Emergencia y, debido a la gravedad de su estado, permanece actualmente en el área de Trauma Shock, con ventilación mecánica y bajo monitoreo permanente. “Presenta quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 90% de su superficie corporal, afectando zonas críticas como el rostro, el tórax y las extremidades superiores”, precisó Ronal Astete, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del nosocomio cusqueño.

​A la fecha, el pronóstico del paciente es reservado y su evolución clínica se mantiene desfavorable dada la magnitud y profundidad de las lesiones, así como el riesgo de fallas multiorgánicas. Se supo que, debido a la inestabilidad hemodinámica que presenta, por el momento no es factible su traslado, ya que cualquier movilización representaría un alto riesgo para su vida, añadió el cirujano plástico.

CIFRAS:

- 340 Incendios forestales en Cusco hasta la fecha

- 11 350 hectáreas de terreno consumidas por las llamas

- 6 fallecidos confirmados por incendios forestales