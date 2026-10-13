La mañana del último martes llegó a Cusco la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a fin de supervisar las acciones de combate de incendios forestales en la región.

Tras su arribo a bordo de una avioneta de la FAP, la mandataria abordó un helicóptero MI17 con dirección al Valle Sagrado de Los Incas.

En el lugar sobrevoló la zona de Accha Alta y Accha Baja en Calca, donde se registra un incendio forestal que no puede ser sofocado desde hace cinco días.

En tanto, autoridades del Gobierno Regional Cusco, Bomberos, Ejército, Policía y otros, aguardan su retorno para sostener una reunión ampliada sobre las acciones a desarrollarse frente a estos siniestros.

Cabe resaltar que al momento en Cusco hay siete incendios forestales activos, de los cuales uno está controlado y seis siguen en pleno combate, los más fuertes se registran en La Convención, Calca, Chumbivilcas, Acomayo y Anta.