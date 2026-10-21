El pleno del Senado aprobó el dictamen que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días, en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y la prevención frente al fenómeno El Niño. La propuesta recibió 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones .

La iniciativa superó los 31 votos requeridos para su aprobación, luego de una jornada parlamentaria en la que se debatieron los alcances de la delegación y las modificaciones incorporadas durante su evaluación en la Comisión de Constitución.

Senado aprobó delegación de facultades en 27 materias

El dictamen sometido a votación contemplaba 27 materias sobre las cuales el Gobierno podrá emitir decretos legislativos, una vez que se completen los procedimientos correspondientes y entre en vigor la ley autoritativa.

La propuesta había llegado al Senado con 20 materias respaldadas por la Cámara de Diputados. Sin embargo, la Comisión de Constitución incorporó siete adicionales durante la sesión realizada el lunes 19 de octubre.

Esta ampliación generó cuestionamientos de diversas bancadas, cuyos representantes advirtieron sobre una posible vulneración de las atribuciones de la Cámara Baja.

Partido Cívico Obras tuvo papel clave en debate previo

Antes de la votación, Fuerza Popular contaba con 22 senadores y Renovación Popular con ocho, por lo que ambas agrupaciones sumaban 30 escaños, uno menos de los necesarios para aprobar el dictamen.

En ese escenario, los cinco representantes del Partido Cívico Obras fueron considerados determinantes para alcanzar la mayoría requerida, luego de que esa agrupación respaldara la propuesta en la Comisión de Constitución.

El último lunes, el senador Roger Astucuri contribuyó a alcanzar el quorum de la comisión y apoyó la incorporación de las siete materias adicionales.

Por su parte, el vocero de Obras, Daniel Barragán, defendió la postura de su agrupación frente a las críticas de otros legisladores. “No somos oposición, somos solución”, manifestó.



