El Gobierno anunció este jueves 22 de octubre las principales medidas que ejecutará en los próximos meses a fin de mitigar los principales riesgos económicos derivados del fenómeno El Niño, así como el alza del petróleo y las mayores tasas de interés internacionales.

En conferencia de prensa que contó con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori y del premier Luis Galarreta, el ministro de Economía, Elmer Cuba, anunció S/2.500 millones en bonos destinados a familias vulnerables ante el Fenómeno El Niño y choques externos.

Elmer Cuba precisó sobre las medidas que viene tomando el Ejecutivo ante la intensificación del Fenómeno del Niño y el aumento de precios del petróleo por la guerra en Medio Oriente (Petróleo 70%y Diesel 120% en EEUU, desde enero de 2026) que golpean a todos los países.

Asimismo, la presidenta Keiko Fujimori indicó que se vienen tiempos difíciles debido a que las mayores tasas de interés internacionales vienen elevando los costos de financiamiento, afectando a las familias.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas detalló que se pondrán en marcha cuatro grupo de medidas al que denominan “Paquete fiscal anticíclico” frente a Fenómeno El Niño.

Elmer Cuba indicó que el Gobierno no solo otorgará bonos a familias vulnerables; sino que también se realizará mantenimiento de colegios, centros de salud, comisarías y carreteras. Además, se desarrollará vivienda popular y finalización de obras; e inyección de liquidez.

“Son medidas focalizadas para poder responder rápidamente”, subrayó.

¿A quiénes están dirigidos los bonos?

El ministro Elmer Cuba explicó que los bonos estarán dirigidos a familias vulnerables del sur andino, familias afectadas por las lluvias en el norte del país y las familias damnificadas por los huaicos y desborde de ríos.

También accederán a los bonos las personas en situación de vulnerabilidad (jubilados, adultos mayores y otros). El titular del MEF detalló que están incluidos los adultos mayores y jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Señaló que los bonos estarán destinados durante “un periodo de entre tres y cinco meses” ante las inclemencias climáticas y el incremento del costo de vida.

Obras públicas

El ministro Elmer Cuba precisó que se priorizarán cerca de 250 obras públicas con más de 50% de avance, con el objetivo de fortalecer los programas de vivienda popular (MiVivienda y Techo Propio).

Mypes

Asimismo, a fin de lograr la inyección de liquidez, el gobierno aplazará las obligaciones tributarias para actividades económicas afectadas y dispondrá la liberación de saldos de cuentas de detracciones.

Asimismo, otorgará préstamo con garantías para micro y pequeñas empresas (mypes) a través del Fondo Crecer, fondo administrado por Cofide creado para promover el desarrollo productivo y empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Respuesta del Estado

En tanto, la mandataria Keiko Fujimori explicó que el paquete contempla S/18.000 millones adicionales para el 2027. Indicó que de este total, aproximadamente S/ 2.500 millones estarán destinados a bonos para las familias vulnerables, mientras que el resto financiará mantenimiento de obras, subsidios a combustibles e infraestructura pública.

“La respuesta del Estado es fuerte e histórica”, incidió la presidenta.