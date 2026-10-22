Un incendio se registró en las instalaciones del centro comercial Jockey Plaza, ubicado en el distrito limeño de Surco. Afortunadamente el siniestro que se inició a la medianoche fue controlado por los agentes de la Compañía General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Tras el reporte de una intensa humareda negra, se procedió a la evacuación de los trabajadores del centro comercial que aún se encontraban en el interior de las instalaciones. Cabe precisar que las tiendas estaban cerradas al público.

En tanto, los bomberos lograron sofocar las lenguas de fuego evitando que el fuego se propague a otras áreas.

Centro comercial Jockey Plaza

A través de un comunicado, el centro comercial Jockey Plaza informó que el siniestro se inició durante labores de desmontaje y soldadura dentro de un local que permanecía desocupado.

Se precisa que el fuego comenzó en horas de la medianoche cuando personal contratista realizaba trabajos de infraestructura en la zona.

La empresa aseguró que los trabajadores contaban con los permisos, licencias y seguros correspondientes.

De acuerdo a los bomberos, no se registraron personas heridas ni afectadas por la inhalación del humo denso; aunque sí daños materiales dentro del local donde se realizaba el desmontaje.