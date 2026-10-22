Con 3 votos de Obras y 2 del Buen Gobierno, la derecha conformada por Fuerza Popular y Renovación Popular alcanzó los votos suficientes para aprobar el dictamen que da facultades al Ejecutivo por 90 días en materias de lucha contra la inseguridad ciudadana y FEN. Mientras que la oposición cada vez se fragmenta más

Tras tres horas y 20 minutos de debate, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó ayer el dictamen que plantea otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana y fenómeno El Niño (FEN).

La oposición encabezada por los líderes políticos Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, López Chau de Ahora Nación y Jorge Nieto del Buen Gobierno fue el gran perdedor.

Así, el Gobierno de Keiko Fujimori gana la primera batalla al bloque de oposición.

Una vez que el texto sea publicado en el diario oficial El Peruano, todo quedará en las manos de la presidenta.

El debate se extendió por más de dos horas. (Foto: Antonio Melgarejo/GEC)

AÑADIDOS

Carlos Mesía de Fuerza Popular (FP), presidente de la Comisión de Constitución del Senado, sustentó el dictamen que aprobó su grupo.

Cabe precisar que esa comisión aprobó un texto que añadía siete puntos a los 20 aprobados en la Cámara de Diputados, seis de ellos, vinculados a la lucha contra la inseguridad.

Uno de ellos es regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en acciones de seguridad externa de los establecimientos penitenciarios.

También se modificará el Decreto Legislativo N°1095 que establece las regulas de empleo y uso de la fuerza de parte de las FF.AA., para que puedan apoyar a la Policía Nacional del Perú ante amenazas graves o fortuitas que afecten el orden interno.

Además, habrá vigilancia pospenitenciaria para los que hayan tenido una condena por sicariato, extorsión o casos de organizaciones criminales y luego recuperen su libertad.

Existirán criterios objetivos para calificar e inscribir en un registro a las redes criminales que empleen técnicas utilizadas por el terrorismo.

El quinto aspecto es establecer que quien haga uso de la legítima defensa, goce de la persunción de haber actuado de modo racional frente a la agresión, salvo que existan pruebas que demuestren lo contrario.

Finalmente, se fortaleceré la coordinación entre los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia.

El ministro César Astudillo, que también es senador, acudió al pleno de la Cámara Alta donde se debate la delegación de facultades al Ejecutivo. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

VOTACIÓN

Al iniciar la sesión, Mesía aseguró que el dictamen que presentaba no buscaba una confrontación entre las bancadas.

“Aquí lo que se busca es sumar voluntades. Podemos pensar diferente, pero debemos entender los problemas del país”, afirmó.

Además, hizo una invitación para que los senadores presentes reflexionen y apoyen la fórmula que se debatiría.

“El presente dictamen no significa desmerecer lo aprobado en la Cámara de Diputados. La propuesta remitida ha sido recibida y examinada con el mayor respeto institucional”, agregó.

Luego del intenso debate, el dictamen fue sometido a votación.

Finalmente, se aprobó con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.

Votaron a favor los integrantes de Fuerza Popular (22), Renovación Popular (8), Obras Buen Gobierno (2) y Obras (3).

Juver Flores y Jorge Gavidia del Buen Gobierno (BG) votaron a favor del texto.

El último delantó más temprano a la prensa cuál sería el sentido de su voto, incluso lo explicó en sus redes sociales.

“Consecuente con mi posición en un partido de centro y el análisis técnico frente a la emergencia país, mi voto es a favor de las 20 + 7 facultades; pero queda pendiente determinar el entendimiento de la Bicameralidad y reconocer la falta de claridad del oficialismo sobre las dudas”, precisó.

Más tarde, en los pasillos del Congreso, Gavidia fue captado conversando con la diputada Cecilia Chacón de Fuerza Popular.

Por otro lado, fuentes del Congreso refirieron que no les extraña el voto a favor de Juver Flores.

En 2016, el arequipeño fue candidato al Congreso con el partido naranja, aunque no fue elegido.

El martes, Floresse reunió con el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, así como con Irwin Santoyo, alcalde de Islay – Matari, para evaluar acciones que permitan el avance delos proyectos en la provincia de Arequipa.

Incluso, en medio del debate por las facultades, Barragán de Obras se acercó al lado de Flores y Gavidia, con quienes conversó de manera amena.

Terminada la votación, el senador Flavio Figallo del Buen Gobierno aseguró que no existe fraccionamiento en su bancada.

“El tema de los votos que no han coincidido con nosotros, es un tema que veremos internamente en el partido y se lo daremos a conocer”, sostuvo.

En contra del dictamen votaron todos los integrantes de Juntos por el Perú (14) y Ahora Nación (4) (ver infografía).

Mientras que en abstención votaron 5 senadores del Buen Gobierno y Juana Ticona de Obras.

#LOÚLTIMO El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó otorgar facultades al Poder Ejecutivo por 90 días en materia de seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. https://t.co/cyvXyiBKbb — Sofía López (@SofiaLopezLl) October 21, 2026

PULLAS

A lo largo de la sesión, senadores de diferentes bancadas intercambiaron más de un pullazo (ver infografía).

En la izquierda, más de un senador se refirió a un “golpe”.

Humberto Morales de Juntos por el Perú aseguró que la sesión del Pleno de la Cámara de Senadores donde se debatía el texto de 27 puntos, “es un 5 de abril contra el Perú”, mientras que Mirtha Vásquez de Ahora Nación habló de un “golpe parlamentario”.

Lourdes Alcorta de Renovación Popular recordó que varios senadores intentaron dejar sin quórum una de las sesiones de la Comisión de Constitución.

“¡Qué atrevidos son! Yo no los he interrumpido, así que tengan la hombría de aguantar. Hablan de dictadura, de golpe, ¿qué hicieron el otro día? Mandarse a mudar. Les importa un pepino el Perú”, reclamó ofuscada.

En otro momento, Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular recordó que la cúpula del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso (SL) fue capturado gracias al trabajo de Inteligencia.

“Entiendo que los herederos de SL y el MRTA no estén contentos con que se pueda utilizar la Inteigencia nuevamente, entonces, no entiendo por qué algunos se niegan (a dar facultades)”, expresó.

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