La presidenta Keiko Fujimori, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anuncian este jueves 22 de octubre las medidas de política fiscal que implementará el Gobierno para responder ante los riesgos que enfrenta la economía peruana por los choques externos y la intensificación del fenómeno El Niño.

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De acuerdo a la información brindada por prensa de Palacio de Gobierno, estas medidas buscan garantizar la continuidad de las obras públicas y los servicios esenciales, proteger a la población vulnerable, dinamizar la actividad económica y atender las necesidades prioritarias de las familias y del país.

El anuncio se realiza en la sede de Palacio de Gobierno, según informó la Oficina General de Difusión y Prensa.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, precisó sobre las medidas ante la intensificación del Fenómeno del Niño y e l aumento de precios del petróleo por la guerra en Medio Oriente (Petróleo 70%y Diesel 120% en EEUU, desde enero de 2026) .

Asimismo, la presidenta Keiko Fujimori indicó que se vienen tiempos difíciles debido a que las mayores tasas de interés internacionales vienen elevando los costos de financiamiento, afectando a las familias.