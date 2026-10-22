La ola de violencia e inseguridad en Lima no cesa en la capital. Esta vez, un bus de la empresa de transportes Nuevo Perú que se trasladaba con pasajeros a bordo, fue atacado a balazos en la Vía de Evitamiento, a la altura del paradero del puente Acho, ubicado en el distrito limeño del Rímac.

Según las primeras informaciones, el atacante que se desplazaba junto a su cómplice a bordo de una motocicleta disparó hasta cinco veces contra la cabina del chofer del bus, que precisamente estaba estacionado a fin de repara recoger pasajeros.

Afortunadamente, el conductor logró esquivar los proyectiles y sobrevivió de milagro, tampoco se registraron heridos . Y es que durante el tiroteo, el chofer controló el vehículo y siguió en marcha hasta el puente Trujillo, donde tuvo que frenar por un desperfecto mecánico.

En el lugar el afectado fue apoyado por agentes de la Policía Nacional de Perú, que lo trasladaron y custodiaron hasta la comisaría del Rímac. La PNP investiga el caso.

De acuerdo a RPP, la empresa de transportes viene siendo víctima de constantes amenazas extorsivas presuntamente por parte de la organización criminal “Los Mexicanos”, hecho que habría provocado la renuncia de al menos quince conductores.