El congresista de Fuerza Popular, Pier Figari, negó que la aprobación de 27 de los 66 puntos de delegación de facultades legislativas al Ejecutivo haya roto el equilibrio de poderes. Sostuvo que la decisión responde a consensos alcanzados en el Senado y permitió aprobar solo parte de las facultades solicitadas por el Gobierno.

Pier Figari explicó que las facultades aprobadas están vinculadas a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado transnacional, así como a la preparación del Estado frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño. A su juicio, el Congreso debe aportar herramientas al Ejecutivo para atender estos problemas y no obstaculizar su gestión.

El legislador cuestionó a la bancada Buen Gobierno, que calificó la decisión como un “unicameralismo encubierto ”, y también a Juntos por el Perú. Señaló que los votos revelan qué agrupaciones respaldaron las medidas contra la criminalidad y para enfrentar El Niño, y cuáles se opusieron a ellas.

Además, rechazó que se recurra a mecanismos legales para impugnar la decisión del Senado, aunque no descartó evaluar una eventual demanda competencial ante el Tribunal Constitucional.

“Lo que hay que hacer es tener una actitud propositiva y actuar en beneficio de los peruanos en la lucha contra el crimen y ayudar al Gobierno”, afirmó.

Sobre el anuncio de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, de impulsar una amnistía para el expresidente Pedro Castillo, Figari indicó que el legislador tiene derecho a presentar el proyecto. Sin embargo, consideró que ese debate no debe mezclarse con la discusión sobre las facultades delegadas al Ejecutivo.

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