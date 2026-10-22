Omar Neyra, integrante de la Comisión del Sector Privado contra el Fenómeno El Niño, alertó que las lluvias e inundaciones previstas podrían agravar la situación sanitaria del país, especialmente por el incremento del dengue.

En entrevista con Canal N, planteó declarar en emergencia al sector Salud para acelerar la prevención y atención.

Según Omar Neyra, los casos de dengue ya superan en 65% el total registrado durante todo el 2025, mientras que la mortalidad se ha incrementado en 25% frente al mismo periodo. Consideró que la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud llegó tarde y que la capacidad de respuesta del Estado resulta insuficiente.

El especialista también cuestionó la baja cobertura de vacunación contra el dengue en la población de 10 a 20 años, que se ubica entre el 5% y 7% para dos dosis. Atribuyó esta situación a problemas de acceso y disponibilidad, pues el suministro depende de un único fabricante, y pidió acelerar la inmunización sin descuidar la eliminación de criaderos y el uso diario de repelente.

Neyra alertó que El Niño podría elevar el riesgo de otras enfermedades, como chikungunya, zika, cólera, salmonelosis, leptospirosis e infecciones dermatológicas, debido a las inundaciones, el estancamiento del agua y el posible colapso de las redes de saneamiento .

Omar Neyra, experto en Salud Pública (Foto: Difusión)

También advirtió sobre los efectos de la falta de agua potable, las altas temperaturas y las interrupciones en la atención de pacientes con enfermedades crónicas.

Finalmente, explicó que el sector privado coordina con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego una comisión especial y una oficina de gestión de proyectos para identificar necesidades estatales y canalizar apoyo mediante donaciones, obras por impuestos y servicios por impuestos.

Subrayó que la respuesta exige la articulación del Estado, el sector privado y la sociedad civil.

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