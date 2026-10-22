El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, calificó de insuficientes las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, al considerar que quedaron fuera reformas necesarias para facilitar el acceso al agua de los agricultores y atender las emergencias que podría provocar el fenómeno El Niño 2026-2027.

En entrevista con Canal N, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) cuestionó que el Parlamento excluyera la modificación de la Ley de Recursos Hídricos y disposiciones relacionadas con la atención de plagas agrícolas. Pese a ello, anunció que el Gobierno avanzará con las 27 materias autorizadas y prepara decretos legislativos para los próximos 10 a 12 días.

Ministro cuestiona exclusión de reforma de la Ley de Recursos Hídricos

Vinelli sostuvo que uno de los principales aspectos que quedaron fuera de la delegación fue la posibilidad de modificar la Ley de Recursos Hídricos, una propuesta que el Ejecutivo consideraba necesaria para simplificar los procedimientos administrativos de acceso al agua.

Según explicó, actualmente existen agricultores que deben desplazarse hasta sedes regionales para realizar trámites relacionados con las licencias de uso de agua, pese a que desarrollan sus actividades en provincias alejadas.

El ministro señaló que la propuesta buscaba facilitar estos procedimientos para que los productores pudieran efectuar determinadas gestiones en sus propias localidades y reducir los tiempos de atención.

Durante una conferencia de prensa realizada el 21 de octubre, el titular del Midagri también expresó su desacuerdo con la decisión parlamentaria de no autorizar las modificaciones solicitadas en materia hídrica.

Gobierno advierte limitaciones para atender plagas y emergencias agrícolas

El ministro también cuestionó que no se incluyeran determinadas disposiciones para responder a las plagas que pueden afectar la producción agrícola.

Estas medidas formaban parte de las propuestas impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer la capacidad de respuesta del sector agrario ante las consecuencias de El Niño.

Vinelli consideró que las facultades aprobadas no cubren todas las necesidades identificadas por el Gobierno, especialmente cuando se anticipan lluvias intensas en el norte y déficits de precipitaciones en zonas del sur del país.

Su cuestionamiento se produce en un contexto de preocupación por los efectos que las condiciones climáticas podrían generar sobre los cultivos, la disponibilidad de agua y la actividad agropecuaria.

Ejecutivo anuncia decretos legislativos en 10 a 12 días

Pese a las diferencias con el Congreso, el Gobierno anunció que utilizará las facultades recibidas para aprobar las medidas comprendidas en la delegación.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informó el 21 de octubre que el Ejecutivo proyecta tener listos los decretos legislativos correspondientes dentro de un plazo de 10 a 12 días.

Asimismo, señaló que las propuestas excluidas de la delegación podrían tramitarse mediante proyectos de ley y, cuando exista sustento constitucional, decretos de urgencia.

La autorización para legislar mediante decretos legislativos se limita a las materias expresamente delegadas por el Congreso, por lo que las reformas no incluidas deberán seguir otros procedimientos legales.

Midagri prevé que el sector agrario cierre el 2026 sin crecimiento

En otro momento de la entrevista, Vinelli advirtió que la actividad agropecuaria podría cerrar el año con un crecimiento de entre 0 % y -0,5 %, debido principalmente a los efectos de las temperaturas elevadas sobre determinados cultivos.

Según explicó, productos como el mango, la uva y el limón han presentado dificultades en sus procesos de floración, situación que podría reducir sus volúmenes de producción.

No obstante, el ministro descartó que actualmente exista un desabastecimiento generalizado de alimentos de primera necesidad en Lima. Indicó que el Gran Mercado Mayorista continúa recibiendo entre 7.000 y 8.000 toneladas de productos diariamente, de acuerdo con las cifras que citó durante la entrevista.

Fenómeno El Niño aumenta preocupación por abastecimiento y transporte

El titular del Midagri advirtió que los mayores problemas para el abastecimiento podrían presentarse si las lluvias provocan el colapso de puentes o la interrupción de carreteras utilizadas para transportar productos agrícolas.

En ese contexto, mencionó el traslado de 20 puentes modulares a Piura y la preparación de mecanismos alternativos de transporte ante posibles emergencias.

También sostuvo que el Gobierno viene evaluando acciones para atender a las familias que podrían resultar afectadas por lluvias intensas o sequías.

El ministro estimó que alrededor de 1,8 millones de personas podrían sufrir afectaciones directas por los eventos climáticos previstos, una proyección que deberá contrastarse con los escenarios oficiales de riesgo.

La controversia por las facultades legislativas se produce cuando el Ejecutivo busca acelerar decisiones para enfrentar El Niño y el Congreso mantiene la competencia para debatir las reformas que no fueron incluidas en la delegación aprobada.