Lima se prepara para celebrar Halloween y el Día de la Canción Criolla este sábado 31 de octubre, con actividades que combinan gastronomía, música en vivo y entretenimiento para compartir con familiares, amigos y mascotas.

Los hoteles Pullman Lima San Isidro, Pullman Lima Miraflores y Manto Hotel Lima – MGallery Collection presentaron cinco experiencias para los últimos días de octubre y el inicio de noviembre. A estas alternativas se suman cuatro propuestas difundidas por JBL para organizar celebraciones musicales en casa o al aire libre.

Cinco planes gastronómicos y musicales para salir en Lima

1. Día de la Canción Criolla con música en vivo y desayuno peruano

El restaurante Plural, del Pullman Lima Miraflores, celebrará una edición especial de su Noche Criolla el sábado 31 de octubre, desde las 9:00 p. m., con la participación de César Mancilla.

La experiencia incluirá música peruana, piqueos y bebidas con y sin alcohol.

Además, el establecimiento ofrecerá un desayuno buffet criollo los días 31 de octubre y 1 de noviembre, con estaciones de sándwiches preparados al momento y otras opciones tradicionales.

El precio será de S/89 para adultos y S/45 para niños, con una promoción de ingreso gratuito para un niño por cada dos adultos, de acuerdo con las condiciones anunciadas.

2. Halloween para niños y desayuno con mascotas en San Isidro

El hotel Pullman Lima San Isidro organizará el Halloween Tea Time el sábado 31 de octubre, de 4:30 p. m. a 8:00 p. m., con actividades dirigidas a las familias.

La programación incluirá juegos de jenga, máscaras para pintar, témperas, plastilina y propuestas recreativas Kids by Tai Loy. También habrá inflables, caritas pintadas y una premiación al mejor disfraz.

El ingreso costará S/95 para adultos y S/45 para niños.

El domingo 1 de noviembre, entre las 7:00 a. m. y las 12:00 p. m., se realizará Trick or Treats, un desayuno buffet que permitirá compartir la experiencia con mascotas e incluirá una premiación de disfraces. La tarifa anunciada es de S/95 para adultos y S/45 para niños.

3. Cena de Halloween con cócteles y maquillaje

El restaurante Saya, ubicado en Manto Hotel Lima – MGallery Collection, en San Isidro, presentará la Halloween Pre Party Dinner el sábado 31 de octubre, desde las 7:00 p. m.

La propuesta combinará una cena especial con cócteles de autor inspirados en Halloween.

Como parte de la experiencia, los asistentes podrán acceder a una sesión de maquillaje rápido a cargo de una profesional y llevar imágenes de referencia para personalizar su presentación.

4. Noches de jazz y experiencias gastronómicas en Miraflores

El restaurante Plural, del Pullman Lima Miraflores, también ofrece sus Latin Jazz Sessions todos los jueves desde las 9:00 p. m.

La experiencia combina presentaciones musicales en vivo con una carta de piqueos y una selección de vinos, como una alternativa para disfrutar de una salida nocturna entre semana.

Asimismo, el establecimiento anunció un descuento del 20 % en los platos de su nueva carta hasta el 31 de octubre, como parte de su lanzamiento.

5. Buffet oriental por S/59 en San Isidro

Para quienes prefieren una propuesta gastronómica durante la semana, el restaurante Residente, del Pullman Lima San Isidro, ofrece Capón Time, un buffet de especialidades orientales.

Entre las preparaciones destacan arroz oriental, tallarines salteados, rollitos primavera y siu mai, además de otros platos.

La experiencia está disponible de martes a jueves, entre las 12:30 p. m. y las 3:00 p. m., a un precio de S/59 por persona, que incluye una bebida de la casa.

Del vals al disfraz: cuatro alternativas musicales para Halloween y el Día de la Canción Criolla

El 31 de octubre reúne en Perú dos celebraciones con expresiones musicales diferentes. Por un lado, el Día de la Canción Criolla destaca géneros tradicionales como el vals peruano, acompañado de guitarras y cajón. Por otro, Halloween suele incluir fiestas de disfraces, reuniones y actividades con música.

Para quienes prefieren organizar una celebración en casa, preparar una sesión de karaoke o reunirse al aire libre, la marca de equipos de audio JBL presentó cuatro alternativas de sonido adaptadas a distintos tipos de encuentros.

6. Fiesta de Halloween con música, luces y baile

JBL PartyBox 720. Fiestas con iluminación y música

Según la información difundida por JBL, este equipo ofrece 800 W RMS, efectos de iluminación y hasta 15 horas de autonomía.

Para quienes planean transformar una sala, terraza u otro espacio en una pista de baile, JBL propone el PartyBox 720, un sistema de sonido con iluminación sincronizada con la música.

El equipo incorpora efectos estroboscópicos, destellos y patrones de luz que acompañan el ritmo de las canciones, además de dos entradas XLR para conectar micrófonos, guitarras o una consola de DJ.

De acuerdo con las especificaciones proporcionadas por la marca, su potencia alcanza los 800 W RMS y su autonomía puede llegar hasta las 15 horas, dependiendo de las condiciones de uso.

7. Una reunión entre amigos que termine en karaoke

JBL PartyBox 520. Música y karaoke entre amigos

Cuenta con una potencia anunciada de 400 W RMS, iluminación y conexiones para micrófonos e instrumentos.

Otra alternativa para las reuniones en casa es organizar una noche de karaoke, combinando canciones populares, valses criollos y repertorios elegidos por los invitados.

Para este tipo de encuentros, JBL presenta el PartyBox 520, que incorpora tecnología AI Sound Boost. Según el fabricante, esta función analiza el audio en tiempo real para ajustar su rendimiento y reducir la distorsión.

El altavoz ofrece hasta 15 horas de reproducción e incluye un asa telescópica y ruedas para facilitar su traslado entre distintos ambientes.

8. Reunión criolla con guitarras y música en vivo

JBL BandBox Trio. Sesiones musicales y celebración criolla

Incluye un mezclador de cuatro canales y una función de separación de componentes musicales.

El Día de la Canción Criolla también puede celebrarse con reuniones familiares en las que los asistentes compartan canciones acompañadas de guitarras y voces en vivo.

Para estos encuentros, JBL propone el BandBox Trio, un amplificador y altavoz portátil que permite conectar instrumentos y micrófonos mediante un mezclador de cuatro canales.

Entre sus características figura Stem AI, una tecnología que, de acuerdo con la marca, permite separar en tiempo real componentes musicales como las voces, la batería y la guitarra de una canción.

El dispositivo ofrece hasta 10 horas de autonomía anunciada y está orientado a quienes buscan participar activamente en una sesión musical.

9. Una celebración al aire libre con música portátil

JBL Boombox 4 Purple. Reuniones en jardines y espacios abiertos.

La marca anuncia resistencia IP68 y hasta 28 horas de reproducción, ampliables con Playtime Boost.

Las celebraciones del 31 de octubre también pueden realizarse en jardines, patios y otros espacios al aire libre, donde una lista de reproducción musical puede acompañar reuniones entre familiares y amigos.

Para estos escenarios, JBL plantea utilizar el Boombox 4 Purple, un altavoz portátil con clasificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.

Según la información de la marca, el dispositivo ofrece hasta 28 horas de autonomía, ampliables a 34 horas mediante Playtime Boost, además de dos modos de refuerzo de graves: Deep Bass y Punchy Bass.

La versión Purple presenta un acabado morado, color que puede combinar con la decoración habitual de Halloween.