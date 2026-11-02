La presidenta Keiko Fujimori canceló su viaje a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, en Madrid (España), ante las alertas por lluvias intensas en el norte por el fenómeno de El Niño (FEN).

La decisión de la mandataria respondería a las alertas del Comando FEN e informó que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, estará en Tumbes para coordinar acciones y activar los protocolos de emergencia.

Reporte

El grupo de trabajo previó lluvias de fuerte intensidad en Tumbes, con acumulados que podrían superar los 100 milímetros hasta la madrugada de hoy. Es decir, más de 100 litros de agua por metro cuadrado.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil difundió que las precipitaciones intensas alcanzarían a tres provincias de Tumbes y también ocho de Piura, bajo el nivel de peligro rojo según el aviso de corto plazo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

En Tumbes, la alerta comprende a las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla. En Piura, en tanto, las zonas de riesgo son Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.

El nivel rojo advierte de precipitaciones de intensidad extrema que podrían provocar inundaciones pluviales. Estas, además, podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, vientos fuertes y hasta granizo.

Respaldo

Desde Fuerza Popular, al menos tres congresistas apoyaron la decisión de la mandataria.

Los senadores Alejandro Aguinaga y Patricia Juárez saludaron la cancelación de su viaje a España. “Todos estamos alertas y prestos a ayudar”, escribió Juárez en X.

En tanto, la diputada Flor Meza indicó que la población vulnerable debe ser atendida y que Fujimori respondió de “inmediato” a la emergencia.