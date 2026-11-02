El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, afirmó que el Gobierno no evalúa implementar la suspensión perfecta de labores, debido a que este mecanismo está contemplado en una ley vigente desde hace más de 30 años.

En declaraciones a Exitosa, explicó que las empresas que se vean obligadas a paralizar sus actividades pueden recurrir a tres alternativas: el teletrabajo, las vacaciones forzadas y la suspensión perfecta o imperfecta de labores.

Sheput precisó que la diferencia entre ambas modalidades radica en el pago de las remuneraciones: en la suspensión perfecta no se paga al trabajador, mientras que en la imperfecta sí.

Añadió que las empresas pueden solicitar este mecanismo ante la Sunafil , incluso sin que exista un fenómeno climático que afecte sus operaciones.

Finalmente, el titular del sector señaló que buscará perfeccionar este procedimiento, tomando como referencia la experiencia durante la pandemia de la COVID-19, a fin de evitar situaciones abusivas y garantizar los derechos laborales.

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