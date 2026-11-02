AGROFEST anunció la incorporación de Cultivando Agro, una plataforma digital que busca conectar a productores, compradores, proveedores y empresas del sector agrario peruano durante los 365 días del año, con el objetivo de facilitar nuevas oportunidades comerciales más allá de los encuentros presenciales.

La iniciativa permitirá ampliar el alcance del ecosistema de negocios desarrollado por AGROFEST, que reúne actividades como exposiciones feriales, ruedas de negocios, encuentros empresariales y espacios de intercambio de conocimientos vinculados con la actividad agropecuaria.

La plataforma estará dirigida especialmente a pequeños y medianos productores que buscan ampliar sus contactos comerciales, acceder a información y establecer relaciones con otros participantes de la cadena agroproductiva.

Cultivando Agro ofrecerá acceso gratuito a agricultores y empresas

Una de las principales características anunciadas de Cultivando Agro es que el ingreso será gratuito tanto para agricultores como para empresas, con la finalidad de reducir las barreras de participación y facilitar el acceso a nuevas oportunidades de negocio.

La propuesta busca reunir en un mismo entorno digital a productores, agroexportadores, compradores, proveedores de insumos, empresas de servicios y organizaciones relacionadas con el desarrollo agrícola.

De acuerdo con AGROFEST, los participantes podrán encontrar información de interés, identificar posibles contactos comerciales y establecer vínculos con organizaciones que ofrecen productos, servicios y soluciones para el sector.

Plataforma busca conectar compradores y productores durante todo el año

Actualmente, AGROFEST desarrolla diferentes actividades orientadas a promover el intercambio comercial y la articulación del sector agrario. Entre ellas figuran su exposición ferial, las ruedas de negocios y el summit, en el que participan especialistas y representantes de la actividad agroindustrial.

Con Cultivando Agro, la organización busca trasladar parte de las relaciones comerciales generadas durante estos encuentros a un espacio digital permanente, que facilite la continuidad de los contactos antes, durante y después de cada feria.

Esta propuesta también apunta a ampliar las oportunidades para productores que no siempre pueden participar en encuentros empresariales presenciales debido a las distancias geográficas o las limitaciones de recursos.

AGROFEST busca ampliar las oportunidades comerciales del agro peruano

Gonzalo Díaz Arias, director general de AGROFEST, señaló que la nueva iniciativa forma parte de la estrategia de la organización para mantener activos los vínculos comerciales entre los distintos participantes del sector.

“Con AGROFEST hemos construido espacios para reunir al sector, compartir conocimiento y generar conexiones comerciales. Con Cultivando Agro queremos ampliar ese alcance y hacer que esas conexiones puedan continuar durante los 365 días del año”, explicó.

El directivo agregó que el objetivo es evitar que las relaciones establecidas durante una feria concluyan al finalizar el evento y, por el contrario, puedan convertirse en alianzas y oportunidades comerciales sostenidas.

“Buscamos que el encuentro no termine cuando acaba la feria, sino que pueda convertirse en relaciones, alianzas y oportunidades de negocio permanentes”, sostuvo Díaz Arias.

AGROFEST 2026 reunió a productores y empresas del sector agrario

La incorporación de Cultivando Agro se produce después de la edición 2026 de AGROFEST, realizada del 1 al 3 de julio en la Videna, en Lima, con participación de productores, empresas, gremios y representantes de instituciones públicas y privadas.

Según cifras difundidas sobre aquella edición, el encuentro reunió a más de 9.200 asistentes, alrededor de 240 marcas expositoras y representantes de 16 países. Además, se reportaron oportunidades comerciales superiores a los S/ 11,5 millones durante las ruedas de negocios y otros espacios de articulación.

Estas actividades forman parte de los esfuerzos de AGROFEST para establecer vínculos entre agricultores, agroexportadores, empresas proveedoras y potenciales compradores.

¿Cómo podrán participar los productores en Cultivando Agro?

AGROFEST informó que la plataforma será presentada progresivamente a productores, empresas, gremios, instituciones y aliados estratégicos, con el propósito de ampliar su comunidad de participantes.

El acceso gratuito anunciado busca facilitar la incorporación de agricultores y negocios de diferentes tamaños. Sin embargo, la organización aún deberá precisar públicamente los procedimientos de inscripción, las condiciones de participación y las herramientas disponibles durante las distintas etapas de implementación.

Los interesados pueden consultar las novedades en la página oficial de AGROFEST.

Con esta iniciativa, la organización busca complementar sus actividades presenciales con un canal digital de contacto permanente y ampliar las posibilidades de relacionamiento empresarial en el sector agrario peruano.