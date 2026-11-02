La actividad turística en la región Ica registra un importante crecimiento durante los primeros siete meses del 2026, impulsada principalmente por los atractivos de las provincias de Pisco y Nasca.

Récord de visitantes

De acuerdo con información difundida por la Red de Estudios para el Desarrollo, basada en cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entre enero y julio se registró un incremento significativo de visitantes en los principales destinos turísticos, en comparación con el mismo periodo del 2025.

Uno de los mayores aumentos se registró en la Reserva Nacional de Paracas, que recibió más de 596 mil visitantes, frente a los 349 mil registrados durante el mismo periodo del año anterior, lo que representa un crecimiento del 70,5 %. Por su parte, las Islas Ballestas contabilizaron 442 mil visitantes, con un incremento del 6,3 %, consolidándose como uno de los destinos más concurridos por sus paisajes y biodiversidad marina.

En la provincia de Nasca también se evidenció un mayor movimiento turístico. El Mirador de las Líneas de Nasca superó los 55 mil visitantes, registrando un crecimiento del 15,2 %, y destacando que aproximadamente uno de cada dos turistas que llega a este atractivo es extranjero. Asimismo, la Reserva Nacional San Fernando presentó un aumento del 39 % en su afluencia de visitantes durante el 2026.

Este crecimiento representa una oportunidad para dinamizar la economía regional, especialmente en los sectores de hospedaje, restaurantes, transporte, artesanía y servicios turísticos. Sin embargo, también plantea el desafío de fortalecer la infraestructura y los servicios, además de garantizar la conservación de los espacios naturales y culturales que posicionan a Ica como uno de los principales destinos turísticos del país.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO