El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano Salazar, anunció que el Ministerio de Defensa estará a cargo de la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios en el Perú, mediante la participación de los batallones de ingeniería del Ejército y con el apoyo ofrecido por Estados Unidos.

En declaraciones a RPP, el funcionario explicó que el sector Defensa cuenta con la capacidad logística necesaria para ejecutar los proyectos, mientras que el INPE proporcionará asesoramiento técnico en aspectos operativos y de infraestructura penitenciaria.

“Ellos tienen la capacidad logística a través de los batallones de ingeniería que tiene nuestro Ejército y serán ellos quienes hagan toda la construcción”, sostuvo Lescano, quien precisó que también existe un ofrecimiento de cooperación estadounidense para las obras.

Nuevos penales buscan reducir el hacinamiento carcelario

El titular del INPE advirtió que el sistema penitenciario nacional enfrenta una situación de sobrepoblación. Según las cifras que presentó, los 69 establecimientos penitenciarios del país tienen capacidad para 41 mil internos, pero actualmente albergan a aproximadamente 107 mil personas.

Esto significa que la población penitenciaria supera en alrededor de 66 mil personas la capacidad instalada, lo que representa una ocupación equivalente a 2,6 veces el número de plazas disponibles.

Lescano agregó que otras 114 mil personas cumplen penas o medidas judiciales en medio libre, es decir, fuera de los establecimientos penitenciarios.

La construcción de los nuevos centros forma parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para ampliar la infraestructura carcelaria y enfrentar los problemas derivados del hacinamiento.

Ministerio de Defensa asumirá obras penitenciarias

La participación del sector Defensa se enmarca en el Decreto Legislativo N.º 1745, publicado el 21 de noviembre en el diario oficial El Peruano, que le asigna competencias para formular, ejecutar y supervisar inversiones en infraestructura penitenciaria.

La norma establece que el Ministerio de Defensa coordinará con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos las acciones relacionadas con la infraestructura de los establecimientos penitenciarios.

El INPE mantendrá sus funciones vinculadas con la administración penitenciaria, la seguridad interna y los programas de tratamiento y resocialización de las personas privadas de libertad.

Respecto al respaldo internacional, Lescano indicó que Estados Unidos ha ofrecido apoyar la construcción de los nuevos penales, aunque no precisó el monto de la cooperación ni las condiciones de su participación.

INPE anuncia incorporación de 500 agentes penitenciarios

El presidente del INPE también informó que se reactivará el Centro de Estudios Penitenciarios y Criminalísticos, que estará bajo la dirección de un coronel de la Policía Nacional especializado en criminalística.

Según explicó, el objetivo es incorporar y capacitar a aproximadamente 500 nuevos agentes de seguridad penitenciaria durante 2027, con la finalidad de fortalecer las labores de vigilancia y control en los establecimientos carcelarios.

Asimismo, destacó que la reciente reforma del INPE permitirá desarrollar capacidades de inteligencia y contrainteligencia para detectar posibles infiltraciones de organizaciones delictivas dentro del sistema penitenciario.

La institución también proyecta impulsar su transformación digital mediante mecanismos de interconexión con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Ministerio Público, a fin de mejorar el intercambio de información y los procedimientos administrativos.