El guía oficial de turismo Leonardo Fabio Rojas Escajadillo, de 49 años, denunció haber sido víctima de una violenta agresión por parte de tres sujetos desconocidos en el sector Los Jardines, en la provincia de Nasca.

Guía agredido

El ataque ocurrió la mañana del viernes 20 de noviembre, cuando los individuos lo interceptaron, lo golpearon y destruyeron sus pertenencias. El afectado presume que la agresión estaría relacionada con las denuncias que viene realizando sobre el presunto recorte de la poligonal de protección de las Líneas de Nasca.

Según el acta de denuncia policial, los tres individuos se acercaron para preguntarle si era el guía turístico al que estaban buscando. Posteriormente, le arrebataron su teléfono celular y lo arrojaron al suelo, aparentemente porque pensaban que estaba grabando. Rojas relató que uno de ellos le propinó una patada en el rostro cuando intentaba recuperar su equipo, mientras los otros también lo golpeaban. “La intención directamente era querer hacerme daño”, manifestó.

Como consecuencia del ataque, el guía presentó hinchazón en el rostro, lesiones cerca del ojo derecho y fuertes dolores en la cabeza. También denunció daños en su teléfono celular, mochila y un parlante que había recibido de un colega para entregárselo. “No ha habido nada de robo”, enfatizó, al sostener que los sujetos no buscaban sustraer sus pertenencias, sino agredirlo.

Rojas señaló que durante el ataque los individuos lo reconocieron por su labor de defensa del patrimonio arqueológico. Según su testimonio, le dijeron: “Tú eres el famoso Leo Rojas, el que siempre sale en la televisión”, además de hacer referencia a sus denuncias sobre la poligonal de las Líneas de Nasca. Por ello, considera que la agresión podría estar vinculada a su participación en estas acciones de defensa patrimonial.

El guía también recordó que anteriormente habría recibido intimidaciones, ocurrida pocos días después de presentar una denuncia sobre la poligonal, el 9 de julio del año pasado. Asimismo, relató que en otra oportunidad fue empujado por una persona en la plaza. Estos antecedentes, sumados al reciente ataque, han incrementado su preocupación por su seguridad mientras continúa desarrollando sus actividades turísticas y de defensa del patrimonio.

Tras la agresión, Leonardo Rojas acudió al Hospital de Nasca para recibir atención médica y posteriormente formalizó la denuncia ante la Policía Nacional. Indicó que también tenía previsto pasar por una evaluación médico-legal y realizarse exámenes adicionales debido a los dolores que persistían en la cabeza y el rostro. Asimismo, señaló que, junto con su defensa legal, continuará con las acciones correspondientes y solicitará garantías para su integridad.

Finalmente, el guía aseguró que no dejará de denunciar las presuntas afectaciones al patrimonio arqueológico de Nasca y pidió mayores garantías de seguridad para quienes realizan esta labor. “Yo no veo por mí, veo por las futuras generaciones”, expresó, al señalar que su propósito es proteger las Líneas de Nasca para que también puedan ser disfrutadas por los próximos habitantes de la provincia.

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