Leonardo Vizarreta Siguas, de 27 años, permanece delicado de salud y será sometido a una intervención quirúrgica tras ser víctima de una violenta agresión ocurrida el sábado 14 de noviembre, alrededor de las 6:35 de la tarde, en la primera losa de la zona de Expansión Urbana, frente a una pollería, en el distrito de Salas. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad de una vivienda cercana, cuyas imágenes muestran los momentos del ataque.

Brutal agresión

En el video se observa que la víctima caminaba por el sector cuando inició una discusión con otro sujeto, quien posteriormente lo empujó y lo hizo caer sobre la pista, justo cuando transitaba un automóvil blanco. Una vez en el suelo y sin posibilidad de defenderse, el agresor habría continuado golpeándolo en el rostro, incluso utilizando una piedra, para luego retirarse del lugar, dejándolo inconsciente.

Como consecuencia del ataque, Leonardo sufrió graves lesiones en el rostro y la cabeza, entre ellas daños en la mandíbula y el cráneo, por lo que permanece hospitalizado y deberá ser operado. El presunto agresor fue identificado como Víctor Ángel Huanca Castro, quien fue ubicado por los familiares de la víctima junto con la Policía Nacional y permanece detenido en la comisaría.

Mientras tanto, la madre y el tío del joven permanecen en los exteriores de la dependencia policial exigiendo que el caso no quede impune y que se esclarezcan las circunstancias de la agresión.

“Mi sobrino está mal, está delicado, lo van a operar. Queremos que nos apoyen difundiendo”, manifestó uno de sus familiares, solicitando también el respaldo de la ciudadanía.

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