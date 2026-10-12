La región Ica recibió 903,000 turistas durante el primer semestre de 2026, una cifra que, según información de la Dirección Regional de Turismo, refleja la recuperación de la actividad turística y el retorno a niveles prepandemia. El movimiento de visitantes representa una fuente de ingresos para los negocios locales y contribuye a la generación de empleo en los distintos servicios vinculados a esta actividad.

Turismo nacional y extranjero

Entre los lugares que atraen a los visitantes figuran la laguna de Huacachina, el Parque Temático de Cachiche, las bodegas vitivinícolas, el santuario del Señor de Luren, la Reserva Nacional de Paracas y las Líneas de Nasca, además de otros destinos que forman parte de la oferta turística regional.

La afluencia también estuvo impulsada por los feriados largos, la Semana Santa y otras fechas que favorecen los viajes dentro del país. Estos periodos incrementan la presencia de visitantes en los principales atractivos y generan movimiento en hoteles, restaurantes, agencias de turismo, bodegas y establecimientos comerciales.

El director regional de Turismo, Gustavo Huerta, sostuvo que la promoción turística ha sido una de las líneas de trabajo de su gestión y destacó la coordinación con el sector privado para difundir los atractivos de la región. Según explicó, dar a conocer los destinos de Ica resulta fundamental para atraer visitantes y generar mayores oportunidades económicas para la población.

Huerta indicó que el turismo no solo beneficia a los lugares más concurridos, sino que también activa una cadena de servicios y actividades comerciales. Explicó que los visitantes consumen y utilizan los servicios disponibles en la región, lo que permite dinamizar la economía y generar puestos de trabajo.

En esa línea, exhortó a las autoridades que asumirán las alcaldías a otorgar mayor importancia al sector Turismo.

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