El Cementerio General de Saraja se convirtió este domingo 1 de noviembre en uno de los lugares de mayor concurrencia de la provincia de Ica. Desde las primeras horas del día, numerosas familias llegaron hasta el camposanto para visitar las sepulturas de sus seres queridos, en una jornada marcada por los recuerdos y las expresiones de cariño hacia quienes fallecieron.

Responsos y oraciones

A diferencia de una visita habitual, la fecha estuvo acompañada de diversas formas de homenaje. Algunos familiares llevaron fotografías y objetos que pertenecieron a sus difuntos, mientras que otros adornaron los nichos con flores y estructuras florales. También hubo quienes prefirieron acompañar el momento con música.

La actividad comercial también se hizo presente en los exteriores del cementerio. Los arreglos florales se ofrecieron a precios que fluctuaron entre los 15 y 20 soles, mientras que los músicos cobraban aproximadamente 50 soles por acompañar a las familias con interpretaciones musicales. Valses, huaynos y canciones criollas se escucharon en distintos sectores del recinto, junto con los responsos y las oraciones dedicadas a los fallecidos.

FOTO: GENRY BAUTISTA

La concurrencia estuvo acompañada de medidas sanitarias para evitar la reproducción del zancudo transmisor del dengue. Por disposición preventiva, no se permitió el ingreso de recipientes con agua para colocar las flores, por lo que los visitantes tuvieron que utilizar arena húmeda como alternativa.

El camposanto de Saraja cuenta con una capacidad aproximada de 100 mil nichos, distribuidos en 30 pabellones correspondientes al cementerio antiguo y otros 70 del sector nuevo.

FOTO: GENRY BAUTISTA

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