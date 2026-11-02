Durante agosto de 2026, la producción de arándano se incrementó en la región Ica (166,9%), Piura (160,0%), Lima (63,8%), Áncash (36,2%) y La Libertad (17,8%), respecto al mismo mes del año anterior, los cuales concentraron el 81,6% del total nacional; en tanto que, disminuyó en Moquegua (-39,5%) y Lambayeque (-5,5%). Así lo dio a conocer el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores.

Producción en la región

Precisó que, en todo el país, el cultivo de arándanos totalizó 58 mil 731 toneladas y mostró un crecimiento de 29,8%, respecto al similar mes de agosto de 2025, debido a las mayores superficies cosechadas y al incremento de la demanda que favoreció la producción de este fruto destinado al mercado externo y a la agroindustria, a partir del informe técnico Perú: Panorama Económico Departamental.

Cabe señalar que, al cierre de la semana 39 de la campaña 2026-2027, el territorio iqueño se posiciona como la segunda región agroexportadora del país al despachar un total de 33,283 toneladas del codiciado ‘oro azul’ a los diversos mercados internacionales.

Asimismo, el Senasa informó que desde la región Ica se han exportado arándanos a más de 25 países. La nación de Estados Unidos se mantiene como el principal mercado de destino, con un total de 17,034 toneladas despachadas hasta la semana 39.

En cuanto a los demás destinos, se enviaron 9,661 toneladas a Europa, 4,111 a China y 1,532 al Reino Unido, mientras que a otros mercados internacionales se despacharon 2,468 toneladas de esta fruta rica en antioxidantes, vitaminas y fibra.

Durante la campaña 2025-2026, el Senasa certificó 157 lugares de producción de arándanos en la región. La mayor concentración se registra en la provincia de Ica, con 88 predios (56.05 %); le siguen Pisco, con 46 (29.3 %); Chincha, con 13 (8.28 %); Nasca, con 8 (5.1 %), y, por último, Palpa, con 2 lugares certificados (1.27 %).

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