A partir de la actividad agropecuaria de la región, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) identifica en el cultivo de arándanos una clara oportunidad de desarrollo para la región debido al crecimiento sostenido de su producción. Esto traería beneficios en el posicionamiento de la región en su orientación agroexportadora a nivel nacional y global.

Producción iqueña

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la producción de arándanos en Ica pasó de 27 mil toneladas en 2023 a 39 mil en 2024 y superó las 56 mil en 2025. Es decir, solo en el último año, el volumen producido aumentó 43,8%.

Este avance ocurre en un contexto favorable para el arándano peruano. El valor FOB (Free on board o libre a bordo) de las exportaciones en 2025 alcanzó más de US$2.400 millones, frente a los US$2.200 millones registrados en 2024, según el perfil nacional de comercio exterior de productos agropecuarios.

Este crecimiento reafirma la posición del país como líder mundial de este cultivo. Hoy la mayor demanda internacional de países como Estados Unidos, Países Bajos, China y Reino Unido se presenta como oportunidad para que la región pueda tener un mayor protagonismo.

“El crecimiento del arándano abre una oportunidad para que Ica diversifique su oferta agroexportadora, atraiga nuevas inversiones y genere más empleo. Las exportaciones generan riqueza e impulsan la transformación tecnológica y económica de las regiones. Por eso, potenciar este cultivo en Ica y otras zonas de la costa puede contribuir al desarrollo económico, impulsar el empleo local y modernizar las formas de cultivo para aumentar y y perfeccionar cada vez más su producción”, explicó Franco Saito, economista de REDES.

En los últimos dos años, el arándano se consolidó como el cultivo más exportado a nivel nacional, y en Ica es el cuarto producto de exportación después de la uva, el espárrago y la palta. Así, la región se posiciona como la tercera mayor productora del país (8,2%) detrás de La Libertad (51,8 %) y Lambayeque (21,8%). Estas cifras muestran el potencial de Ica para seguir fortaleciendo su presencia en la exportación de arándanos.

La producción iqueña incluye variedades como Mágica, Eureka y Sekoya Pop, junto con otras más tradicionales, como Ventura y Biloxi. También se proyecta incorporar materiales genéticos más modernos, como Sharper, Eureka Sunrise y Abril Blue+. Se trata de un cultivo con una marcada orientación hacia la innovación tecnológica que, en el caso de Ica, adoptó desde sus inicios parámetros de producción modernos desarrollados previamente en el norte del país.

La producción de estas variedades se concentra entre agosto y diciembre, y alcanza su mayor nivel en octubre. Gracias a sus condiciones productivas y al proceso de modernización que viene experimentando, este cultivo se perfila como una alternativa con alto potencial para fortalecer la agroexportación de Ica.

“El cultivo de arándano se posiciona como una oportunidad para incentivar la inversión privada en Ica y en las demás regiones de la costa donde se produce, debido a su crecimiento sostenido en los últimos años. El caso de Ica es especialmente relevante porque es una de las regiones más recientes en incorporarse a este cultivo, lo que abre oportunidades para atraer nuevas inversiones privadas. Es además una actividad que incorpora de manera constante nuevas tecnologías y mejores procesos productivos, lo que permite elevar la calidad del cultivo y fortalecer la competitividad de la región frente a otros productores”, concluyó Saito.

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