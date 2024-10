Con masiva participación de productores, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) oficializó la apertura de la campaña de exportación de arándanos 2024-2025 en la región Ica. La actividad se desarrolló en el Colegio de Ingenieros de Ica.

Mercado internacional

Estuvo presente la jefa nacional de Senasa, Vilma Gutarra García, quien indicó también se ha capacitado a la cadena agroexportadora para que tengan información actualizada sobre los procedimientos y planes de trabajo vigentes con diversos mercados internacionales. Los principales destinos de exportación de arándano son Estados Unidos, China, Reino Unido y otros.

“La extracción de arándano es uno de los productos importantes para nuestro pais, estamos en el mercado internacional, tenemos 66 mercados internacionales para poder exportar, 33 países hasta donde está llendo actualmente. Ica es una región líder en la exportación del arándano y no ha tenido ninguna detección de plaga en el mercado internacional y eso es muy bueno. No obstante, la recomendación que hemos hecho en este evento es que tengan mucho cuidado en sus evaluaciones y a la primera plaga que encuentren en campo que no esté en nuestro pais, alerten inmediatamente a Senasa”, declaró.

Añadió que con el respaldo técnico del Senasa, el arándano se ha convertido en la nueva joya pujante de la agroexportación, y en el 2023 también se generó el desarrollo de tratamientos de frio para la exportación a países extranjeros “El tema de inocuidad es otro ámbito de nuestra función y se capacita a los productores, no solo para el mercado internacional, también para el local. En la campaña del 2022 llegamos a 280 mil toneladas de arándano, en el 2023 con el fenómeno El Niño bajo un poco y actualmente esperamos un crecimiento del 2 al 5% más, son aproximadamente 50 empresas en Ica que exportan”, dijo.

Cabe señalar que Ica, es la única región productora de arándanos en Perú que aumentó su producción en la campaña 2023/2024. En ese plazo se registraron caídas en el número de toneladas cosechadas en cada zona de producción de Perú, con una reducción del 23% en La Libertad, del 40% en Lambayeque, del 10% en Áncash y del 6% en Lima.

