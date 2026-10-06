La agroexportación peruana sigue batiendo récords y la región Ica juega un papel protagónico. Al cierre de la semana 39 de la campaña 2026-2027, el territorio iqueño se posiciona como la segunda región agroexportadora del país al despachar un total de 33,283 toneladas del codiciado ‘oro azul’ a los diversos mercados internacionales.

Exportación desde la región

De acuerdo con el reporte de Proarándanos hasta la semana 39, el Perú exportó 148,855 toneladas de arándanos en la presente campaña, siendo Estados Unidos el principal destino al que se enviaron 70,342 toneladas de esta deliciosa fruta.

Por su parte, la región La Libertad se mantiene como el primer exportador de arándanos de la campaña al despachar 68,391 toneladas, mientras que el tercer lugar lo ocupa Lambayeque, con un envío de 23,895 toneladas.

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) informó que desde la región Ica se han exportado arándanos a más de 25 países. Estados Unidos se mantiene como el principal mercado de destino, con un total de 17,034 toneladas despachadas hasta la semana 39.

En cuanto a los demás destinos, se enviaron 9,661 toneladas a Europa, 4,111 a China y 1,532 al Reino Unido, mientras que a otros mercados internacionales se despacharon 2,468 toneladas de esta fruta rica en antioxidantes, vitaminas y fibra.

EL DATO: Durante la campaña 2025-2026, el Senasa certificó 157 lugares de producción de arándanos en la región. La mayor concentración se registra en la provincia de Ica, con 88 predios (56.05 %); le siguen Pisco, con 46 (29.3 %); Chincha, con 13 (8.28 %); Nasca, con 8 (5.1 %), y, por último, Palpa, con 2 lugares certificados (1.27 %).

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