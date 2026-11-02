Un comerciante frustró un asalto a mano armada en una joyería de la galería La Ganadora, ubicada en la cuadra 24 de la avenida Aviación, en el distrito limeño de San Borja.

El hecho ocurrió la tarde del viernes 30 de octubre, cuando un sujeto ingresó al establecimiento haciéndose pasar por un cliente interesado en comprar joyas.

Según informó América Noticias, el individuo llevaba una mascarilla para ocultar parte de su rostro y una mochila de la que posteriormente sacó un arma de fuego.

Delincuente sacó pistola y amenazó al propietario

El sospechoso preguntó por algunas piezas de joyería antes de revelar sus intenciones. En medio de la atención, extrajo una pistola de su mochila y amenazó al propietario del negocio.

Sin embargo, el comerciante reaccionó y se produjo un forcejeo entre ambos. Durante el enfrentamiento, el dueño intentó protegerse con una caja mientras trataba de evitar que el asaltante se apoderara de la mercadería.

La resistencia del propietario impidió que el delincuente concretara el robo. El sujeto terminó abandonando el establecimiento sin llevarse joyas ni dinero, según los reportes periodísticos.

Cámaras de seguridad registraron la fuga del asaltante

Las cámaras de vigilancia captaron tanto el enfrentamiento dentro de la joyería como la posterior huida del sospechoso por las instalaciones del centro comercial.

Las imágenes muestran al individuo bajando rápidamente las escaleras de la galería, mientras el propietario salió detrás de él.

El sujeto consiguió escapar. Las grabaciones constituyen una de las principales evidencias para que las autoridades puedan establecer su identidad.

Comerciantes de San Borja piden mayor seguridad

Tras el intento de asalto, comerciantes de la zona expresaron su preocupación por la inseguridad y solicitaron mayor presencia policial y de serenazgo en las inmediaciones de la avenida Aviación.

La Policía Nacional del Perú (PNP) tiene a su cargo las investigaciones para identificar y ubicar al responsable.