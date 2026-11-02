El alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo Peralta, negó tener responsabilidad en el atentado contra la vivienda de Marcelino Huamán, burgomaestre electo del distrito, quien sostuvo que el ataque tendría una connotación política relacionada con la actual gestión municipal.

En declaraciones a RPP, la autoridad municipal cuestionó que el burgomaestre electo relacionara a su gestión con el ataque con explosivo contra su vivienda. Asimismo, rechazó que se le atribuya algún vínculo con actividades delictivas y anunció que tomará acciones legales contra Huamán.

“Rechazo categóricamente todas las acusaciones que viene realizando el señor Huamán, primero de qué corrupción estamos hablando (…) Lo único a lo que se ha dedicado es a difamar, a decir que mi gestión es corrupta, que le he puesto una granada, a decir que hoy estoy detrás de estos actos delictivos”, indicó.

“Venir a decir que soy un delincuente, que yo pudiera estar detrás de lo que él está armando. Voy a tomar las acciones legales correspondientes, voy a demandar a este señor como tiene que ser, porque no puede engañar a la población de Villa El Salvador”, agregó.

El burgomaestre de Villa El Salvador también se pronunció sobre las auditorías a su gestión que Marcelino Huamán anunció para cuando asuma el cargo. Al respecto, aseguró que la labor municipal ha sido fiscalizada anualmente por la Contraloría y que cuentan con los respectivos informes. No obstante, afirmó que no tiene inconveniente en que se realicen nuevas auditorías.

“Voy a entregar la gestión como tiene que ser documentariamente y no le temo a cualquier fiscalización señor Huamán, le digo así, usted haga las fiscalizaciones que crea conveniente. Ya dejé presupuesto para que me audite la contraloría, ya le transferí para que me audite también este año y el próximo, ya me auditó en 2024, en 2025 y todos los años”, expresó.

Asimismo, Iñigo cuestionó que Huamán lo calificara de delincuente y sostuvo que el alcalde electo registra sentencias por falsificación de documentos y violencia familiar.

“Ha tenido dos sentencias por falsificación de documentos públicos, lo sentenciaron en Lima Centro y después en Lima Sur, porque formaba, es lo que dicen las sentencias, una organización criminal como la de Orellana. Así tiene también otra sentencia por violencia familiar y alimentos, no le puede pasar 600 soles a sus hijas y a su exesposa, por favor, de qué estamos hablando hay que tener sangre en la cara”, sostuvo.

Villa El Salvador: Detonan explosivo en casa del alcalde electo Marcelino Huamán

Un desconocido detonó un artefacto explosivo en la vivienda de Marcelino Huamán Cano, alcalde electo de Villa El Salvador, la noche del domingo 1 de noviembre. El atentado ocurrió alrededor de las 11:00 p.m. en el sector 9 del distrito, cuando la futura autoridad municipal se encontraba en el patio de su casa junto a familiares y amigos.

Según informó América Noticias, el responsable sería un sujeto encapuchado que llegó hasta el inmueble llevando el explosivo entre sus prendas. Las cámaras de seguridad captaron al individuo cuando se aproximó a la puerta principal, encendió el artefacto y huyó antes de la detonación.

El estallido provocó daños en el portón de la cochera y en un vehículo de color gris estacionado en los exteriores. Pese a que había varias personas en la vivienda, no se reportaron heridos.

Alcalde electo de Villa El Salvador recibió amenazas tras atentado

Tras el ataque, Marcelino Huamán Cano y el teniente alcalde electo, Erick Adrianza, recibieron mensajes amenazantes en sus teléfonos celulares. El contenido de estas comunicaciones forma parte de las investigaciones policiales.

Los vecinos también vivieron momentos de alarma debido a la intensidad de la explosión. Testigos señalaron que varias personas que se encontraban en un campo deportivo frente a la vivienda corrieron y alertaron a otros residentes para que buscaran refugio.

El alcalde electo solicitó a las autoridades garantizar su seguridad y la de su familia. En declaraciones a RPP, descartó haber recibido exigencias de extorsión previamente y señaló que el atentado podría tener una motivación política, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada por los investigadores.

Marcelino Huamán denuncia que sufrió otro ataque durante la campaña

Marcelino Huamán reveló que este no sería el primer atentado contra su vivienda. Según relató, en agosto pasado, durante la campaña electoral, desconocidos dejaron una granada en el exterior del inmueble.

En aquella oportunidad, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar y desactivaron el artefacto antes de que explotara.

El alcalde electo considera que ambos episodios podrían estar relacionados con intentos de intimidación. Sin embargo, corresponde a las autoridades determinar si existe conexión entre los ataques e identificar a sus responsables.

Policía investiga atentado contra alcalde electo

Efectivos de la Policía Nacional acudieron a la vivienda para recoger evidencias y efectuar las primeras diligencias. Asimismo, se revisan las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el desplazamiento del atacante antes y después de la explosión.

Una patrulla policial permaneció en los exteriores del inmueble para brindar resguardo a la autoridad electa y sus familiares. Las investigaciones buscan determinar el tipo de explosivo utilizado y establecer el móvil del ataque.