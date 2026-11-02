Un trabajador del Museo Metropolitano de Lima resultó herido de bala durante un intento de robo de celular en el Cercado de Lima, luego de ser atacado por un hombre y una mujer que se desplazaban en una motocicleta tipo scooter.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas 28 de Julio e Inca Garcilaso de la Vega, cuando la víctima esperaba un taxi frente a una pollería.

Según informó RPP, el hombre descendió del vehículo, golpeó al trabajador y forcejeó con él para quitarle su teléfono. Durante el enfrentamiento, la mujer sacó un arma de fuego y le disparó.

Víctima ingresó a pollería para escapar de los delincuentes

Tras resultar herido, el trabajador del Museo Metropolitano buscó refugio dentro del establecimiento comercial para alejarse de sus atacantes.

Los delincuentes intentaron abandonar la zona en la motocicleta, pero el vehículo presentó una falla mecánica que les impidió escapar de inmediato.

Comerciantes ambulantes que presenciaron lo ocurrido trataron de intervenir para detener a la pareja. Sin embargo, la mujer realizó disparos al aire para impedir que se acercaran.

Cámaras registraron fuga de los asaltantes por jirón Washington

Las cámaras de seguridad de la zona captaron parte de la huida. En las imágenes se observa a los dos sospechosos empujando la motocicleta mientras intentaban encenderla.

Luego de realizar disparos para alejar a los comerciantes, los atacantes consiguieron poner en marcha el vehículo y escaparon por el jirón Washington.

Las grabaciones podrían contribuir a la identificación de los responsables, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) desarrolla las investigaciones.

Trabajador permanece con pronóstico reservado en hospital Rebagliati

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, donde permanece con pronóstico reservado.

Tras el ataque, transeúntes y comerciantes expresaron su preocupación por la inseguridad en esta zona del Cercado de Lima.

Los vecinos solicitaron mayor presencia policial y de serenazgo, especialmente durante las horas de menor circulación de personas.