El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la suspensión temporal e integral de sus servicios este lunes 2 de noviembre, luego de que una sobrecarga eléctrica provocara un incendio en sus servidores informáticos.

Mediante un comunicado institucional fechado en Lima, la entidad explicó que el incidente afectó la operatividad de sus sistemas y servicios. Asimismo, precisó que el fuego fue controlado.

📌 #Comunicado | Informamos a la ciudadanía sobre la suspensión temporal de nuestros servicios. https://t.co/PLGP6doC7E — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) November 2, 2026

¿Por qué Reniec suspendió todos sus servicios?

Reniec informó que el incidente tuvo su origen en una sobrecarga eléctrica en las conexiones de sus equipos tecnológicos.

La falla ocasionó un incendio en los servidores y comprometió el funcionamiento de los sistemas utilizados para brindar atención a los ciudadanos.

Como consecuencia, la entidad dispuso la suspensión temporal e integral de sus servicios mientras los equipos técnicos ejecutan las acciones necesarias para recuperar la operatividad.

El comunicado no precisa qué instalaciones fueron afectadas ni detalla si el incidente comprometió información personal de los ciudadanos. Tampoco informa sobre daños adicionales o personas heridas.

¿Cuándo volverá a atender Reniec?

De acuerdo con el comunicado, Reniec estima completar la recuperación de sus servicios al finalizar este lunes 2 de noviembre.

Sin embargo, la entidad no anunció una hora exacta de reactivación de la atención.

Los equipos técnicos continúan trabajando para restablecer los sistemas, mientras se mantienen las medidas destinadas a resguardar la información.

Reniec indicó que comunicará oportunamente la reanudación de sus servicios mediante sus canales oficiales.

¿Qué deben hacer los ciudadanos que tienen trámites pendientes?

Ante la suspensión anunciada, los usuarios que necesiten realizar trámites de identificación o registro civil deben verificar primero si los servicios ya fueron restablecidos.

Para consultas, la ciudadanía puede recurrir a los canales institucionales de atención de Reniec y revisar sus comunicados antes de desplazarse a una oficina.