El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, afirmó que el nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza, cuenta con el respaldo del Ejecutivo para impulsar reformas dentro de la institución.

En diálogo con Exitosa, Galarreta indicó que el relevo en la conducción policial responde a la intención del Gobierno de realizar cambios en la PNP y fortalecer su funcionamiento frente a los problemas de seguridad ciudadana.

Galarreta señala que Fredy López tiene encargo de impulsar reformas

“Fredy López, nuevo jefe de la Policía Nacional, tiene el encargo directo de la presidenta de hacer todas las reformas que se tengan que hacer”, sostuvo el jefe del Gabinete Ministerial durante la entrevista.

Fredy López Mendoza fue designado como comandante general de la Policía Nacional tras la salida de Óscar Arriola Delgado. Su incorporación a la máxima jefatura policial fue anunciada por el Gobierno en septiembre de 2026.

La propia Policía Nacional registra actualmente a López Mendoza como comandante general de la institución.

Nuevo jefe de la PNP plantea evaluación de generales

Tras asumir el cargo, López anunció una evaluación de los oficiales generales y señaló que su gestión estará orientada a enfrentar la criminalidad y la corrupción dentro de la Policía Nacional.

Antes de asumir la comandancia general, López Mendoza se desempeñó como jefe del Estado Mayor General de la PNP, cargo que ocupaba al menos desde febrero de 2026.

El cambio en la cúpula policial se produjo en un contexto en el que la seguridad ciudadana ha sido uno de los principales temas de debate político. En agosto, durante la presentación del Gabinete ante la Cámara de Diputados, Galarreta incluyó la reducción de la inseguridad ciudadana entre los cinco ejes prioritarios del Gobierno.

Premier también menciona cambios en el sistema penitenciario

Durante la entrevista, Galarreta sostuvo que el Ejecutivo también viene revisando el funcionamiento de otras instituciones vinculadas con la seguridad y el sistema de justicia.

“Hemos visto que se requiere reforma en la Policía, hemos hecho los cambios. En el INPE también ya se cambió al jefe, pero también se requiere hacer varios cambios y hemos empezado a declarar en emergencia [los penales]”, afirmó.

Asimismo, señaló que el Gobierno mantiene coordinaciones con organismos del sistema de justicia para identificar dificultades operativas y evaluar medidas que puedan ser tramitadas mediante facultades legislativas.

El Congreso había citado previamente a Galarreta y a los ministros del Interior y Defensa para informar sobre las estrategias implementadas frente al avance de la criminalidad y el crimen organizado.