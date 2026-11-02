El equipo femenino de FBC Melgar dio un paso importante en su objetivo de avanzar de ronda tras golear por 3-0 a Universitario de Deportes, en el partido de ida disputado ayer en el estadio Monumental de la UNSA. Las rojinegras mostraron contundencia en ataque y solidez en todas sus líneas, resultado que les permite afrontar con optimismo el encuentro de vuelta en Lima.

La delantera Raquel Bilcape destacó el rendimiento colectivo y aseguró que el resultado fue producto del trabajo realizado durante la semana. “Un buen partido para nosotras, hemos dado todo de nosotras, todo lo que hemos estado practicando. Sabíamos que Universitario era un equipo difícil, muy competitivo, pero pudimos ganar con esos tres goles bien merecidos”, señaló.

La atacante también resaltó el funcionamiento del equipo en defensa y ataque, desde la arquera Alejandra Rodríguez hasta las delanteras. Explicó que estuvieron concentradas en cada momento del encuentro y aprovecharon las oportunidades que generaron, respaldadas por la solidez del mediocampo.

Bilcape reconoció que el compromiso de vuelta será complicado, por lo que deberán mantener la concentración y el esfuerzo tanto en el aspecto físico como mental. Sin embargo, confía en las condiciones del plantel para afrontar el desafío y conseguir el objetivo de cerrar la llave frente a las cremas.

Agradeció el respaldo de los hinchas rojinegros, quienes acompañaron al equipo desde los playoffs y también en el encuentro ante Universitario. La futbolista pidió que continúen alentándolas en Lima, donde Melgar buscará hacer valer la ventaja de tres goles y celebrar su clasificación.