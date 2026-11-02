Melgar volvió a decepcionar y cayó 2-0 ante Sport Huancayo

El FBC Melgar volvió a tropezar en el Torneo Clausura y esta vez sufrió una derrota por 2-0 ante Sport Huancayo, en partido correspondiente a la fecha 15, disputado en el estadio IPD de Huancayo. El equipo arequipeño no pudo sostener el resultado y terminó cediendo los tres puntos en los últimos minutos del encuentro.

El compromiso tuvo un dominio compartido, con ambos equipos buscando generar ocasiones de peligro. El entrenador Miguel Rondelli realizó tres modificaciones respecto al último encuentro frente a Comerciantes Unidos, que terminó igualado 1-1. Juan Escobar regresó a la defensa, Walter Tandazo volvió a la primera línea del mediocampo y Matías Zegarra ocupó el extremo izquierdo.

Ante la ausencia por lesión del capitán Bernardo Cuesta, Jhonny Vidales fue el único delantero de referencia en el conjunto rojinegro. Durante el desarrollo del partido, Melgar intentó encontrar alternativas para romper la igualdad, pero careció de contundencia para concretar sus oportunidades.

A los 62 minutos, Rondelli decidió realizar dos variantes de golpe para buscar mayor profundidad ofensiva. Franco Zanelatto y Nicolás Quagliata ingresaron en reemplazo de Matías Zegarra y Lautaro Guzmán, respectivamente, con la intención de cambiar el desarrollo del compromiso.

Sin embargo, el marcador se abrió recién a los 80 minutos, cuando Javier Andrés Sanguinetti convirtió un penal, luego de que la jugada fuera revisada por el VAR. Cuando Melgar buscaba reaccionar, Juan Martínez apareció a los 95 minutos para marcar el segundo tanto y sentenciar el encuentro. Tres minutos después, Jimmy Valoyes fue expulsado, dejando a Sport Huancayo con diez jugadores.

TABLA

Con esta derrota, Melgar permanece con 26 puntos y ocupa provisionalmente el quinto lugar del Torneo Clausura. En la tabla acumulada suma 54 unidades y se mantiene tercero. Por su parte, Sport Huancayo alcanzó los 31 puntos y tomó provisionalmente el primer puesto del Clausura, mientras que en el acumulado llegó a 47 unidades, ubicándose en el noveno lugar.

El conjunto rojinegro deberá voltear rápidamente la página y concentrarse en su próximo compromiso frente a Juan Pablo II, programado para el sábado 7 de noviembre, a las 18:00 horas, en el estadio Monumental de la UNSA.