El Comercio y América Multimedia realizarán este miércoles 23 de setiembre el foro Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país, en las instalaciones de América Multimedia.

Para analizar las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, el evento convocará a tres candidatos a la Alcaldía de Lima para que expongan sus propuestas electorales a la ciudadanía.

También contará con la participación del presidente del Congreso, el senador Miguel Ángel Torres; y el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli.

La jornada se estructura en tres bloques temáticos y se transmitirá en vivo por Canal N y el canal oficial de YouTube de El Comercio.

Distribución

El primer bloque reunirá a tres principales candidatos a la alcaldía de Lima, quienes contrastarán sus propuestas de gestión ante la ciudadanía. Como el evento se realizará después de los debates oficiales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se realizarán el 21 y 22 de setiembre, el foro de El Comercio y América Multimedia servirá para que los aspirantes ahonden en sus planes de acción en caso de resultar electos.

En el segundo bloque, el presidente del Congreso y segundo vicepresidente de la República expondrá las prioridades legislativas del Senado para el próximo quinquenio. En el tercero, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, detallará las estrategias del Ejecutivo para hacer frente al Fenómeno El Niño que ya viene azotando al país, pero que aún no llega a su pico de destrucción.

El foro se enmarca en una serie de encuentros de análisis sobre la realidad nacional que El Comercio y América Multimedia han impulsado durante el año 2026, y busca ampliar el debate político más allá de los espacios oficiales del JNE, con miras a las elecciones del 4 de octubre.