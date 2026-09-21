El fuego amenaza el patrimonio de Junín. Un incendio forestal afectó los alrededores y sectores del complejo arqueológico de Tunanmarca, en la provincia de Jauja, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Según información difundida en redes sociales, las llamas habrían comenzado en la parte baja durante una quema agrícola y, favorecidas por el viento, se extendieron hacia la ciudadela.

El siniestro genera especial preocupación porque Tunanmarca es uno de los principales sitios arqueológicos de la región y conserva estructuras prehispánicas de la cultura Wanka. El complejo se extiende por más de 223 hectáreas y cuenta con murallas, plazas, recintos circulares y un sistema hidráulico.

La emergencia ocurre apenas días después de que cerca de 50 comuneros, junto con autoridades y técnicos de Cultura, realizarán labores de limpieza para proteger el complejo y retirar maleza.

No es la primera vez

La situación vuelve a evidenciar el riesgo de las quemas agrícolas en las zonas cercanas al patrimonio. En 2014, otro incendio de grandes proporciones alcanzó Tunanmarca y ocasionó daños en estructuras arqueológicas, según informó entonces el Ministerio de Cultura.

Mientras las llamas consumían las zonas cercanas, la prioridad era evitar que el fuego continúe avanzando sobre este importante legado histórico de Jauja.