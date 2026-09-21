Susy Aponte, conocida como “China Polo”, murió a balazos en un mercado en Caraz. La candidata al Gobierno Regional de Áncash falleció en plena campaña proselitista, ante los ojos de decenas de personas que hacían sus compras sabatinas. Este asesinato mancha de sangre, una vez más, una región que lleva décadas de violencia y corrupción.

“China Polo” tenía un programa informativo digital, con un estilo tosco y, muchas veces, difamatorio. Por eso cosechó varias víctimas de su lengua ofensiva: políticos, funcionarios, policías y todo tipo de personas que eran mencionadas en su espacio. Con un estilo ajeno a lo periodístico, comunicaba con frecuencia denuncias polémicas y distorsionadas.

No quiero hacer una crítica a su forma de comunicar, pero la manera en que acabó sus días merece una exhaustiva investigación. Estaré siempre al frente de la verdad y las víctimas del crimen organizado. Antes fue Ezquiel Nolasco, el exconsejero regional cuya muerte (2014) fue planeada por el gobernador ancashino César Álvarez, tal como lo determinó la justicia.

Para quienes creen que la violencia es aislada, el crimen de la candidata demuestra lo contrario. También quedaron heridas de bala cinco personas, entre ellas tres menores de edad. El ataque fue en un mercado y las consecuencias pudieron ser peores. Se conoce de la detención de tres personas, así que esperemos el resultado de las pesquisas.

Se sabía que la víctima había revelado un posible ataque en su contra, aunque la muerte la sorprendió sin protección personal. Hoy, nuevamente, Áncash se convierte en el centro de la noticia sangrienta. Al parecer, en más de diez años, poco o nada ha cambiado en esta región. ¿Hasta cuándo?