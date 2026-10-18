Como parte de la celebración en honor a la Virgen del Carmen Peregrina, llamada “La Peoncita”, ayer se realizó la peregrinación hacia el lugar denominado “Piedra Virgen”. Los devotos del distrito de El Carmen y otras localidades arribaron desde temprano a la parroquia para acompañar en esta caminata, y participar de la santa misa, en el alejado lugar donde según la historia se escondió la sagrada imagen.

Fe y devoción

Desde el jueves comenzó la festividad con la homilía y vigilia de “La Peoncita”. Al día siguiente fue la peregrinación por el cercado de El Carmen, la UPIS Nuestra Señora del Carmen y la UPIS Jesús de Nazaret. La concurrencia incrementó ayer sábado para la salida rumbo a “Piedra Virgen”. En la camina de más de 3 horas participaron jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, fieles devotos de la virgen, a quien invocan por la protección de sus familias.

La peregrinación se realiza cada año y forma parte de una de las actividades más importantes para fortalecer la fe y devoción de los carmelitanos. La historia local relata que todo comenzó en el conflicto con Chile, cuando los invasores pretendieron apoderarse de la venerada imagen, que de un momento a otro desapareció de su templo.

Los feligreses al buscar, escucharon una voz que decía que estaba en las montañas. Ese lugar era “Piedra Virgen” donde fue encontrada “La Peoncita” protegida en un pequeño túnel formado por dos piedras.

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