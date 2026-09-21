Investigado en el marco del caso “Los Dinámicos del Centro”, uno de los mayores escándalos políticos y de corrupción de Junín de los últimos años, que dejó al menos 27 detenidos por presunta organización criminal que operaba al interior del Dirección Regional de Transportes de Junín (DRTC), que traficaba licencias de conducir y direccionaba contratos públicos para financiar actividades políticas, ahora busca ser alcalde distrital de Huayucachi.

Su postulación

Se trata de Jhim Alfredo Unsihuay Seguil, quien aparece actualmente como candidato de Alianza para el Progreso para la Municipalidad Distrital de Huayucachi en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Pero su nombre no es nuevo en la política de Junín. Según la investigación fiscal, Unsihuay sostuvo conversaciones con Marina Vásquez, exfuncionaria de Transportes de Junín considerada una pieza relevante de esa investigación, sobre la posibilidad de ubicar laboralmente a una persona que no cumplía inicialmente determinados requisitos para un puesto público.

Además en octubre de 2021, la Contraloría concluyó que la designación del entonces militante de Perú Libre Jhim Unsihuay como gerente de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad Provincial de Huancayo afectaba “el principio de mérito y capacidad poniendo en riesgo la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las funciones”.

El episodio resulta particularmente relevante ahora que el exfuncionario intenta busca una alcaldía. Reportes posteriores incluso lo identificaron nuevamente como funcionario municipal en San Jerónimo de Tunán y volvieron a recordar sus antecedentes en el caso “Los Dinámicos del Centro”.

Ahora, su candidatura por Alianza para el Progreso traslada esos antecedentes al escenario electoral de Huayucachi. La candidatura por APP abre, por tanto, un nuevo capítulo para Unsihuay, pero también reabre preguntas que quedaron instaladas desde 2021 y, sobre todo, ¿qué garantías puede ofrecer ahora a los vecinos de Huayucachi respecto al manejo de cargos y recursos públicos?