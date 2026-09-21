El comandante general de la Marina, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, se pronunció sobre los hechos ocurridos en el Liceo Naval Almirante Guise y expresó su rechazo a toda forma de violencia, maltrato o acoso contra los estudiantes.

En un comunicado oficial, Bravo de Rueda manifestó además su apoyo y solidaridad con el alumno afectado y su familia, y sostuvo que la protección, la dignidad y el bienestar de los estudiantes deben ser una prioridad dentro del proceso educativo.

Comandante de la Marina anuncia revisión de normas

El jefe de la Marina señaló que la institución ha dispuesto acciones concretas para analizar y revisar las normas aplicables a los liceos navales.

Según el comunicado, estas medidas tienen como objetivo fortalecer la convivencia educativa, reforzar la protección de los alumnos y garantizar entornos seguros dentro de los centros educativos administrados por la institución.

Bravo de Rueda indicó también que los liceos navales desarrollan sus actividades conforme a las normas del Ministerio de Educación y a las disposiciones que regulan su organización y funcionamiento.

Marina invoca respeto al debido proceso

En el comunicado, el comandante general sostuvo que la Marina actuará con “responsabilidad, transparencia y firmeza”, respetando la ley y el debido proceso a cargo de las autoridades competentes.

Asimismo, señaló que la institución debe identificar los errores y corregir aquello que resulte necesario luego de los hechos ocurridos.

“Con dolor, humildad y entereza se identifican los errores. Nuestra obligación es aprender de ellos y corregir cuanto sea necesario”, señala el documento firmado por el almirante Javier Bravo de Rueda Delgado.

Piden proteger la privacidad de los menores

Otro de los puntos del pronunciamiento está referido a la difusión de información relacionada con los estudiantes involucrados.

La Marina rechazó cualquier publicación que pueda vulnerar la dignidad, privacidad o tranquilidad de un menor de edad, especialmente de las víctimas, mientras los hechos continúen bajo investigación.

El comunicado señala que la protección de los estudiantes debe prevalecer frente a cualquier interés de exposición pública cuando se trata de menores de edad.

Comandante general pide unidad dentro de la institución

En la parte final de su pronunciamiento, Bravo de Rueda recordó la trayectoria del Liceo Naval Almirante Guise y señaló que la institución adoptará medidas para evitar que este tipo de hechos afecte a la comunidad educativa.

El comandante general también dirigió un mensaje a la denominada “Familia Naval”, a la que pidió mantener la unidad, la cohesión y la confianza, así como actuar con honestidad, humanidad y compromiso.