La empresa Southern Copper alcanzó un 47% de avance en la construcción del proyecto minero Tía María, un progreso significativo que refuerza la meta de iniciar la producción de su primer cátodo de cobre durante 2027.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la implementación de una planta desalinizadora ubicada a 25 kilómetros de distancia, infraestructura que permitirá abastecer completamente de agua a las operaciones sin recurrir a los recursos hídricos del valle de Tambo.

Así lo explicó Óscar Rodríguez, director de Ingeniería de Planta y Desarrollo de Nuevos Procesos de la minera, durante su participación en Expomina 2026 y donde detalló que Tía María operará como una mina digital, con conectividad 5G y equipos de última generación.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De manera paralela, la empresa inició el pasado 24 de setiembre el proceso de participación ciudadana correspondiente a la Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de la Unidad Minera Tía María, ubicada en la provincia de Islay. El proceso se desarrollará hasta el 27 de este mes y tiene como objetivo informar a la población sobre los resultados de la línea de base ambiental y social, la descripción actualizada del proyecto y los alcances de las modificaciones planteadas.

Entre los principales cambios propuestos figura la modificación del trazado del sistema de abastecimiento de agua para las operaciones, así como de la línea eléctrica de 69 kV que conectará la subestación Tía María con la subestación de la planta desalinizadora.

Para promover una participación informada, se han programado visitas guiadas a la unidad minera, distribución de material informativo, difusión de microprogramas radiales y atención permanente a través de oficinas de información, tanto presenciales como virtuales.

La inscripción para las visitas podrá realizarse en las oficinas de información y mediante los grupos de interés de cada distrito. Además, los materiales informativos se encuentran disponibles en la página oficial de Facebook de Tía María desde el 14 de septiembre.