La presidenta Keiko Fujimori llegó este lunes 21 de septiembre a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Semana de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su visita desarrollará actividades vinculadas con seguridad, cooperación, economía e inversiones.

Su primera actividad fue una reunión con autoridades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), centrada en la lucha contra el crimen organizado transnacional. La mandataria también participará en el debate general de la Asamblea General, donde los jefes de Estado y de Gobierno exponen las prioridades de sus países.

Fuente: Presidencia del Perú.

Delegación oficial

Fujimori viajó acompañada por el canciller Carlos Espá y los ministros Elmer Cuba, de Economía y Finanzas; Rogers Valencia, de Comercio Exterior y Turismo; y Vladimiro Huaroc, del Ambiente. La comitiva participará en las actividades oficiales programadas durante la estadía presidencial.

La presidenta tiene previsto reunirse con organismos multilaterales, entidades financieras, empresas e inversionistas para abordar oportunidades de inversión y cooperación. Además, acudirá a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), donde participará en la ceremonia de cierre de operaciones.

Otra actividad será un encuentro organizado por Rainforest Alliance con representantes del Gobierno, bancos multilaterales de desarrollo, fundaciones e inversionistas privados. La reunión abordará sostenibilidad, competitividad y crecimiento verde.

Seguridad y crimen organizado

Fujimori participará en una reunión de jefes de Estado y de Gobierno sobre el Compromiso Regional de Santiago contra el Crimen Organizado Transnacional. En este marco también se abordará la participación del Perú en Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación en seguridad y lucha contra el crimen organizado.

La agenda de la mandataria incluye además una recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fujimori permanecerá en Nueva York hasta el 25 de septiembre.