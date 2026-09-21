El Congreso de la República inició este lunes 21 de setiembre la Semana de Representación correspondiente a este mes, periodo en el que diputados y senadores desarrollarán actividades vinculadas con su función de representación ciudadana.

La jornada se extenderá hasta el viernes 25 de setiembre de 2026, según la agenda institucional del Parlamento.

Semana de Representación será del 21 al 25 de setiembre

El Congreso informó sobre el inicio de estas actividades a través de sus canales institucionales. Durante este periodo, los integrantes de ambas cámaras mantendrán contacto con la población para conocer sus necesidades, preocupaciones y demandas.

La función de representación de la Cámara de Diputados comprende las acciones de interacción con la población destinadas a conocer sus inquietudes y expectativas sobre asuntos de interés público y, cuando corresponda, procesarlas para su atención.

El Reglamento del Senado establece una función similar para los senadores, quienes pueden interactuar con la ciudadanía para recoger inquietudes y expectativas y canalizarlas de acuerdo con la Constitución y las normas parlamentarias.

Diputados y senadores recogerán demandas ciudadanas

Durante la Semana de Representación, los parlamentarios pueden recoger pedidos ciudadanos y realizar acciones relacionadas con sus competencias de representación y control político.

La Cámara de Diputados tiene entre sus funciones la labor legislativa, el control político y la representación. El Senado también ejerce funciones legislativas, de control político y de representación, además de las competencias que le corresponden para la elección, designación, ratificación y remoción de determinados altos funcionarios.

Las demandas recogidas durante estas actividades podrán ser canalizadas ante las instituciones correspondientes para su atención, conforme al marco legal y reglamentario aplicable.